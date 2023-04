Tsitsipas tumba a de Miñaur y jugará las 'semis' de Barcelona contra Musetti

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El tenista griego Stefanos Tsitsipas superó este viernes al australiano Alex de Miñaur (4-6 y 2-6) para meterse en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-70 Trofeo Conde de Godó, en las que se verá las caras con el italiano Lorenzo Musetti, que pasó sin jugar por retirada de su compatriota Jannik Sinner.

Van ya nueve duelos directos entre Tsitsipas y de Miñaur y todos ellos los ganó el griego. En esta ocasión, en la Pista Rafa Nadal, el número 5 del mundo cuajó un tenis serio, casi sin fisuras, ante un errático de Miñaur que no pudo aprovechar que llegaba más fresco a la cita.

Pese a que superó con facilidad y rapidez la Primera Ronda y no jugó la Segunda Ronda por retirada previa de Grigor Dimitrov, el australiano no pudo con la energía de un Stefanos Tsitsipas que no sufrió tanto como en su duelo previo ante Denis Shapovalov. Sobre todo en una plácida, por su buen juego, segunda manga.

No hubo cambios respecto a los duelos precedentes y de Miñaur, de 24 años y número 19 del mundo, sigue con la moral comida por Tsitsipas, siempre intratable ante él. En Barcelona, el griego apenas falló y el 'aussie' realizó cinco dobles faltas y cometió demasiados errores no forzados en la 1:21 horas de partido.

Ahora, en semifinales, Tsitsipas se medirá al italiano Lorenzo Musetti, que no jugó su duelo de cuartos ante su compatriota Sinner por estar, el que era cuarto cabeza de serie del torneo, indispuesto y retirarse. Hasta el momento, tres victorias de tres partidos para el griego, siendo el de Roland Garros 2022 su último encuentro.