Una historia sobre cómo el amor nos hace salir de los pozos más oscuros incluso cuando no podemos ver la luz

MADRID, 21 (Harper Collins)

Sol Macaluso Nació en Olavarría, Buenos Aires, Argentina, el 28 de marzo de 1995. Su perfil polifacético y mente curiosa

la han llevado a moverse en muy diferentes áreas tanto en el terreno profesional como en el personal. Graduada en la Licenciatura en Periodismo por la Universidad del Salvador en Buenos Aires. En el año 2020 y en plena pandemia emigró junto a su familia a España donde comenzó a desarrollar su trabajo como periodista, ejerciendo de corresponsal para las

cadenas argentinas desde Madrid. Su perfil políglota, habla cuatro idiomas, hizo que fuera convocada a principios de enero del 2022 para cubrir las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Cuando la guerra estalló, el 24 de febrero de ese mismo año, informó en directo y durante varios meses para más de ocho cadenas internacionales, lo que marcaría un antes y un después en su vida.

La guerra de mamá nos ofrece un relato lleno de verdad, sorprendente y único, sobre el estigma de las enfermedades psicológicas, cómo afrontarlas y de qué forma lo pueden gestionar las personas del entorno.

HarperCollins (HC): Sol, ¿qué ha supuesto para ti la escritura de este libro?

Sol Macaluso (S. M.): Ha supuesto uno de los mayores desafíos a nivel personal, porque al escribirlo he regresado a momentos de mi vida y de mi infancia a los que nunca más había regresado. Ha sido totalmente emocionante escribirlo y, por supuesto, duro. Afortunadamente, he contado con el apoyo de mi terapeuta durante el camino, lo cual ha hecho que esté acompañada en todo momento para cuando tenía esos días en los que sentía que no podía contar más acerca de mi historia. Finalmente, hemos podido llevar a cabo el proceso y ojalá este libro ayude a tanta gente como sea necesario.

HC: ¿Cómo definirías el libro en pocas líneas?

S. M.: Un libro sorprendente y totalmente emocionante, una historia inesperada y un aprendizaje sobre la empatía, la vida y la superación.

HC: ¿Convivir con la enfermedad mental de tu madre ha condicionado tu manera de ser para toda tu vida?

S. M.: Sin duda, pero para bien. Es lo que ha hecho que yo quiera contar historias de los que siento que no tienen voz, lo que ha hecho que aprenda sobre la empatía de primera mano y pueda ponerme en el lugar de los demás sin, a veces, tener ni la más remota idea de lo que han vivido o atravesado.

HC: ¿Con tu libro aportas esperanza a quienes tengan que enfrentarse o ya lo estén haciendo a una situación parecida?

S. M.: Yo creo que sí y es la finalidad máxima. No solo a quienes padezcan algún tipo de condición que abarque la salud mental, sino y sobre todo también a los familiares, que somos muchas veces los que no tenemos las herramientas para entender lo que sucede y para poder ayudar y acompañar desde nuestro lugar, además de preservarnos por lo duro y la impotencia que causa muchas veces.