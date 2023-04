Alcaraz: "Tampoco tengo miedo de jugar contra Tsitsipas"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que no tiene "miedo" de jugar este domingo contra Stefanos Tsitsipas la final del Barcelona Open Banc Sabadell-70 Trofeo Conde de Godó, en alusión a las declaraciones de un griego que el año pasado tuvo un "gesto feo" por el 'balonazo' al murciano en su encuentro de cuartos de final.

"He visto que Tsitsipas ha dicho muchas veces que quiere la revancha y jugar contra mí. Es bueno, yo también quiero jugar contra él, me gusta jugar contra los mejores y Stefanos es uno de ellos. Le gustan los retos, mañana tengo un reto muy difícil y yo no tengo tampoco miedo de mañana. Vamos a por todas", aseguró en rueda de prensa.

Además, repasará los tres partidos, todo victorias, que ha jugado contra el griego en el pasado para preparar esta final, en la que el murciano busca revalidar el título. "Vamos a intentar ver algo de los partidos que he jugado, es bueno mirar lo que hice bien para intentar ganarle. Vamos a pensar lo que no hizo para ganarme, ponernos en su piel y pensar qué haría para ganarme", argumentó.

Todavía sobre su relación con Tsitsipas, reconoció que pese a esa tensión del último Godó, es cordial. "Con Stefanos no tengo tanta relación como con otros jugadores fuera de pista. Hay jugadores a los que caes mejor o peor, pero personalmente encuentro que es muy buen chico, peculiar como muchas otras personas. Pero le saludo, hablo con él, y es muy buen chico fuera de pista", matizó.

"Al final, lo que pasa en pista se queda en pista. Fue un gesto feo, pero cualquier jugador comete errores y no le juzgo por ello. Sé que es un buen chico fuera de pista, y dentro igual. Mañana vamos a estar concentrados en mí. Voy a jugar mi partido y veremos qué pasa pero no creo que se palpe tensión por lo del año pasado", comentó sobre esa jugada polémica del año pasado.

En cuanto a su partido contra Daniel Evans, que le dio el pase a la final, reconoció que fue una gran semifinal. "Hoy sí que he jugado muy, muy bien. Con muy buen 'feeling', pegándole a la pelota muy bien. Unas semifinales muy buenas para coger confianza de cara a mañana", valoró.

"Una de las claves era intentar coger la iniciativa. Evans tiene un estilo que no es mucho de tierra, hemos intentado coger eso a nuestro favor. He tenido más tiempo de apoyarme bien, coger mas al derecha y la iniciativa y ha sido la clave del partido de hoy", manifestó al respecto.