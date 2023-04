Ciudad de Ohio prohíbe ciertas medidas contra protestas

AKRON, Ohio, EE.UU. (AP) — Las autoridades de una ciudad en Ohio han acordado temporalmente prohibir el uso del gas lacrimógeno, el gas irritante y otros tipos no letales de reprimir protestas no violentas, luego de recibir una demanda por la decisión de un jurado de no procesar a policías que mataron a tiros a un conductor negro.

Los funcionarios de Akron y los abogados del Akron Bail Fund — un grupo que apoya a los manifestantes — llegaron a un acuerdo el viernes en la noche tras una sesión de varias horas de un tribunal federal. El Akron Bail Fund había pedido una orden judicial temporal que bloquee el uso de fuerza no letal, pero las dos partes en lugar de ello acordaron una restricción de 14 días que permita que continúen los litigios y las negociaciones.

La demanda surgió luego de una protesta el miércoles en que la policía usó gas lacrimógeno y gas irritante para dispersar a manifestantes luego que la protesta fue tachada de ilegal.

Las protestas en Akron estallaron luego que el lunes un jurado declinó entablar cargos contra ocho policías que dispararon 94 veces en la muerte de Jayland Walker, un hombre negro de 25 años que disparó por lo menos una vez a los agentes durante una persecución el verano pasado.

Walker fue alcanzado 46 veces en menos de siete segundos. El hecho estremeció a una ciudad en medio de crecientes tensiones con la policía por la muerte de un hombre negro que empezó con una parada de tránsito de rutina.