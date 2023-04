Crónica del Real Madrid - RC Celta, 2-0

El Real Madrid hace guiños al Atlético

Los de Ancelotti dan cuenta fácil del Celta y esperan un triunfo rojiblanco en el Camp Nou para que se abra la Liga

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid derrotó (2-0) este sábado al RC Celta en la jornada 30 de LaLiga Santander, un triunfo cómodo de los blancos en el Santiago Bernabéu ante un rival más inofensivo de lo que cabía esperar, manteniendo momento y sensaciones de cara a un tramo final con final de Copa y semifinales de Liga de Campeones.

Incluso el campeonato doméstico puede entrar en juego. La renta de 15 puntos que llegó a disfrutar el FC Barcelona en el liderato hace unas semanas puede quedarse en 8 si el Atlético de Madrid gana en el Camp Nou este domingo. La historia del curso está aún por escribir y el Madrid parece guardar los ases en la manga.

El Celta, con una buena segunda vuelta pero en cuatro jornadas seguidas sin ganar, no inquietó a un Madrid contundente sin la mejor versión de Benzema. No aparecieron Gabri Veiga ni Aspas y sí el conjunto blanco más sólido atrás, cuarto partido seguidos sin encajar, y efectivo. Peligroso siempre Vinicius, los goleadores fueron Asensio y Militao, al final del primer tiempo y el principio del segundo, momentos que siempre escuecen al rival.

Sin prisa pero sin pausa, el Madrid fue poco a poco inclinando el campo hacia la meta gallega, la de un Celta poco protagonista. La arenga en la previa de Carlos Carvalhal sobre los partidos especiales, los grandes escenarios, no caló en un equipo sin chispa, ni en ataque ni en defensa, que fue reculando hasta encajar el 1-0.

Después de unos minutos de imprecisiones, sin dominador claro, el conjunto de Ancelotti apretó arriba y ejerció una buena presión tras pérdida que puso en carrera a Vinicius en más de una ocasión. El brasileño se asoció bien con Ceballos, pero Benzema no parecía tener la inspiración de su lado. Parecido pasaba al otro lado, con Gabri Veiga lanzando ataques pero con una sombra de Aspas.

El joven canterano tuvo un disparo lejano a los tres minutos, pero las llegadas fueron para los blancos. Sin ser peligrosas, en su mayoría disparos lejanos, generaron la sensación de que el Madrid rondaba el gol. Carvalhal avisaba desde la banda de ese paso atrás, con Kevin ya amonestado pese a sus ayudas en la defensa a Vinicius. Benzema perdonó una falta golosa en la frontal pero, en una recuperación de Camavinga, Ceballos dio pista a 'Vini' y el brasileño encontró la llegada de Asensio (1-0).

Una renta justo antes del descanso doblada en la reanudación. Militao entró como un avión en un saque de esquina y destrozó a los de Vigo. Los de Carvalhal quisieron seguir con su plan de vestuarios, con la entrada de Cervi, pero tardaron en dar señales de vida. Paciencia, clásico revulsivo celeste, no funcionó y además se llevó un duro golpe con Tchouameni como para no poder rematar en toda la semana. Los centros de Galán dieron algo de llegada a los visitantes pero no fue hasta el final cuando Aspas tuvo la suya.

Courtois cerró la puerta, Camavinga se multiplicó y el Bernabéu ovacionó a Modric y Ceballos como mensaje a la directiva pidiendo su renovación. El Madrid hizo los deberes, como exige el guion liguero que viene a la espera de que el Barça, que no está fino desde que cayó ante los blancos en Copa, no remate la faena. Además, toda moral y confianza es poca mirando al Manchester City.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - RC CELTA, 0. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Nacho, Militao, Rüdiger, Camavinga; Tchouameni, Ceballos (Modric, min.81), Valverde; Asensio (Lucas Vázquez, min.76), Benzema y Vinicius (Rodrygo, min.81).

RC CELTA: Villar; Kevin (Medrano, min.78), Tapia, Unai Núñez, Javi Galán (Swedberg, min.73); Solari (Cervi, descanso), Gabri Veiga (Óscar, min.63), Fran Beltrán, De la Torre; Aspas y Seferovic (Paciencia, min.63).

--GOLES:

1 - 0, min.42, Asensio.

2 - 0, min.48, Militao.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a Ceballos (min.45+1) por parte del Real Madrid. Y a Kevin (min.19) y Galán (min.70) en el Celta.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.