Delfina Gómez mostró temple y firmeza ante agresiones de su contrincante

Delfina Gómez Álvarez fue la ganadora del debate, aseguró José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, al tiempo de explicar que dicha conclusión se respalda con los resultados de Demoscopia Digital; Enkoll (publicada por El Universal); Tresearch Internacional, y Mendoza Blanco & Asociados (Meba).

En entrevistas a diversos medios de comunicación, “Pepe” Couttolenc resaltó el temple y la firmeza en sus propuestas de Gómez Álvarez, lo cual demuestra por qué va 20 puntos arriba en las preferencias electorales pese a los elementos que jugaron en su contra.

“No me gustó (la participación de) la moderadora (Ana Paula Ordorica), parecía dos contra una, pareciera que ya estaba pactada; no me gustaron las injurias y agresiones de Alejandra Del Moral, que solo demuestran su desesperación por ver una campaña muerta que ya no le da cómo levantarse; no me gustó el ahora sí voy hacer, cuando no lo hicieron en casi 100 años. Contrario a esto, la Maestra Delfina mostró temple, dejando a su contrincante años luz con sus propuestas, de cómo va gobernar”, agregó.

Aplaudió a la Maestra de levantar la voz y regañar a los presentes por burlarse de los pueblos originarios al decirles que “debería darles vergüenza cómo los han abandonado”. Del mismo modo, celebró su respuesta de entender que no será fácil entregar el gobierno al pueblo que ha aguantado casi 100 años de corrupción y el derroche de sus impuestos.

Finalmente, el líder estatal afirmó que, tras ganar el debate, se continuarán los recorridos en los municipios “para levantar las diversas problemáticas de la ciudadanía y partir de ello dar soluciones, porque el verdadero debate se gana en territorio”.