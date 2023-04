Simeone: "Veo un Barcelona que me gusta mucho"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Veo un Barcelona que me gusta mucho. Ha crecido enormemente desde la llegada de Xavi, tiene un estilo Barcelona puro, que en base a las características de sus futbolistas ha ido creciendo partido tras partido, haciendo una grandísima temporada hasta el día de hoy en LaLiga", declaró en rueda de prensa.

Además, apuntó que esta mejoría se ha cimentado en su mayor fortaleza defensiva. "Ha mejorado en defensa, y eso es un plus para un estilo de juego que siempre será ofensivo, porque el Barcelona históricamente tiene esas características. Las características de sus futbolistas y el hecho de mejorar la parte defensiva con futbolistas con características ofensivas hace que tenga un valor añadido el trabajo que está haciendo Xavi", indicó.

"El Barcelona, en todos estos años, siempre ha tenido muy buenos planteles y muy buenos equipos. Nos ha costado ganar, los números lo marcan. Siempre hemos competido bastante bien, así que intentaremos seguir en nuestra línea, buscando nuestro camino, llevando el partido a donde creemos que les podemos hacer daño, sabiendo lo que necesitamos hacer", añadió.

A pesar de los buenos números en los últimos meses del conjunto rojiblanco, el técnico argentino descarta que puedan pelear por LaLiga Santander. "Lo que imaginen todos en LaLiga no me interesa. Mañana tenemos un partido importante y lo tenemos que jugar de la manera en que creemos que podemos seguir en esta línea en la que estamos", manifestó.

También rechazó el discurso de polaridad entre los estilos del Atlético y el Barça. "Desde que arrancó la temporada hasta el Mundial no estábamos de la mejor manera. Si nos vamos hacia atrás a hace dos años cuando ganamos LaLiga, se ganó porque jugamos bien. Se genera el estigma de un estilo definido y la gente no ve los partidos, opina por opinar", insistió.

"El Barcelona mejora defensivamente, el City trabaja muy bien defensivamente, nosotros hemos mejorado ofensivamente... Los equipos evolucionan. Es más fácil decir que uno ataca y el otro defiende, pero en realidad hay un crecimiento de años que ha cambiado las características de nuestros jugadores", continuó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo se deshizo en elogios hacia el delantero francés Antoine Griezmann, líder en ataque de los suyos. "Siempre habrá habido jugadores que hayan mutado su posición y hayan crecido con el andar. El crecimiento de Antoine ha sido siempre extraordinario, es un chico noble, de equipo, un futbolista de los más importantes que tenemos en nuestra plantilla. Cuando él está bien, el equipo juega un fútbol diferente", reconoció.

"Sufrimos durante una parte de la temporada pasada porque no había llegado a su nivel, lo hemos sufrido en la primera parte de la temporada, y ahora está extraordinariamente bien. Siempre recordaré el partido previo al Mundial, en Copa del Rey, minuto 90, corriendo como un chico de 19 años que recién debutaba, teniendo el Mundial a cuatro días; eso no lo tienen todos, y él lo tiene", prosiguió.

También descartó la presencia de Memphis Depay en el Spotify Camp Nou. "Los médicos informarán. Todavía no está entrenando con nosotros, pero esperemos que en su crecimiento, porque lo vemos entrenar y está bastante bien, pueda sumarse en próximos partidos al plantel. Preocupar no me preocupa, porque los jugadores tienen siempre un tiempo de recuperación y hay que esperar ese momento para que vuelva de la mejor manera, como estaba jugando", expresó.

Por último, no quiso valorar las declaraciones del entrenador de su rival de este sábado, Xavi Hernández, sobre el hecho de jugar con tanto sol. "No soy de opinar de lo que opinan mis colegas ni ningún futbolista. Tengo mi propio pensamiento: tenemos que jugar a la hora que nos ponen y tenemos que estar preparados para cualquier situación", concluyó.