Fútbol/Primera.- (Crónica) El Sevilla prolonga su euforia ante el Villarreal y el Valencia reacciona en Elche

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Valencia venció (0-2) este domingo en su visita al Elche de la jornada 30 de LaLiga Santander, tres puntos vitales en su lucha por la permanencia, cada vez más imposible para el colista ilicitano, mientras que el Sevilla, con un gol en el descuento de Youssef En-Nesyri, prolongó su euforia europea ante el Villarreal (2-1).

Los de Rubén Baraja no fallaron en el Martínez Valero con los goles de Samuel Lino y de Verdú, en propia puerta, ambos en el primer tiempo. Así, el equipo 'che' reaccionó a cuatro jornadas sin ganar para sumar 30 puntos, los mismo que un Almería que marca la salvación, por los 13 del Elche.

Con ocho jornadas para el final del campeonato, la pelea por quedarse en Primera está que arde, no para un Elche demasiado hundido no solo en la tabla. El equipo ilicitano, con cuatro entrenadores esta campaña, la del centenario, no cambia el chip.

La llegada de Sebastián Beccacece parecía que sí pero no. El Elche sigue negado y, ante un Valencia con mejor energía, encajó el 0-1 a los 20 minutos en un saque del portero visitante. El golpeo de Mamardashvili lo peinó Cavani y lo remató a gol Lino.

El brasileño, sensación en el inicio liguero, dio un paso al frente en un momento ya clave, continuo problema para los locales y partícipe también en el 0-2 que se hizo en propia Verdú. El colmo para un Elche derrotado por dentro y por fuera, con el único aliento de la afición rival cantando "el Elche es de Primera".

Los de Baraja estuvieron arropados en el Martínez Valero por una amplia representación 'che' que se vio recompensada con la gran imagen de su equipo. El Elche tuvo el balón en la reanudación, pero apenas inquietó a Mamardashvili, mientras el Valencia se encargó de dormir el encuentro en su tramo final.

Por su parte, el Sevilla, con un gol de Youssef En-Nesyri en el minuto 94, redondeó ante el Villarreal (2-1) su semana fantástica, Tras eliminar al Manchester United en su competición fetiche, la Liga Europa, los de José Luis Mendilibar ataron su tercera victoria consecutiva y alejaron todavía más la sombra del descenso.

Rafa Mir, con un zurriagazo a la escuadra, abrió la lata superada la media hora en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se vivió una primera mitad intensa. El cuadro de Quique Setién pudo empatar en dos ocasiones claras de Lo Celso, la primera frustrada por un resbalón y la segunda por un disparo que se marchó rozando el palo, y el VAR le anuló por fuera de juego el tanto de Nicolas Jackson.

Justo antes del intermedio, Suso se encontró con el palo cuando ya casi celebraba el gol. Tras el paso por vestuarios, Jackson y Chukwueze avisaron, pero fue Pau Torres el que, en el minuto 57, consiguió empatar el duelo tras controlar el balón con el pecho y enviarlo al fondo de las mallas.

El partido siguió su curso con oportunidades de los dos bandos, y ya cuando todo apuntaba a que se repartirían los puntos el delantero marroquí apareció en el tiempo extra para rematar un saque de esquina de Ivan Rakitic y rescatar la victoria, que deja a los andaluces ocho unidades por encima de la zona de quema. El cuadro castellonense, sexto, que queda con 47 puntos, con solo uno de renta sobre el primero de los aspirantes a entrar en Europa.

En Son Moix, el RCD Mallorca aseguró virtualmente su permanencia en Primera División tras alcanzar los 40 puntos después de superar este domingo al Getafe (3-1), que consiguió adelantarse a los 23 minutos con un tanto de Borja Mayoral y que deberá seguir luchando por la salvación.

El gol azulón no desmotivó a un conjunto bermellón que salió lanzado tras el descanso. En el minuto 57, Manu Morlanes probó a Soria con un disparo lejano, y Kang-in Lee cazó el rechace para neutralizar la contienda.

Un cabezazo de Raíllo en el 64 permitía a los de Javier Aguirre darle la vuelta al choque, y de nuevo el delantero surcoreano vio puerta en el descuento para confirmar el triunfo balear (min.94). Mientras el Mallorca (40) se escapa con su segunda victoria seguida, el Getafe (31) se queda con solo un punto de renta sobre los puestos de peligro.