Iñigo Lekue renueva con el Athletic Club hasta 2025

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Iñigo Lekue y el Athletic Club han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que expiraba el 30 de junio por dos temporadas más, hasta 2025", anunció el club vasco en un comunicado oficial.

El bilbaíno, de 29 años, acumula 207 partidos en el primer equipo, 50 de ellos entre las dos últimas campañas, que no han sido más por su última lesión sufrida en el partido ante el Rayo Vallecano, de la que se está recuperando.

Lekue, uno de los capitanes de la plantilla, debutó en el Athletic Club a las órdenes de su actual entrenador, Ernesto Valverde, en el partido de ida de la Supercopa que ganaron los leones al FC Barcelona en 2015.

"En la línea trazada por la Junta Directiva para los nuevos contratos, la vinculación de Lekue tiene una estructura salarial con un componente de variable por objetivos", añade el comunicado.

"Seguir en el club de mi vida lo es todo. El club con el que he crecido desde pequeño, socio desde que me acuerdo y poder cumplir una década jugando y vistiendo la camiseta del Athletic es un motivo de felicidad y orgullo para mí y la gente que me quiere", dijo el propio Lekue en declaraciones a los medios del club.