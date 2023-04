La película 'Argentina, 1985' y la serie 'Noticia de un secuestro', triunfadoras de los X Premios Platino

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La película 'Argentina, 1985', de Santiago Mitre, y la serie colombiana 'Noticia de un secuestro', de Andrés Wood y Rodrigo García, han sido las grandes triunfadoras de los X Premios Platino que se han celebrado este sábado en Madrid.

'Argentina, 1985', sobre el juicio contra los responsables de la dictadura en el país sudamericano, se ha hecho con el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, así como con el galardón a Cine y Educación en Valores, Mejor dirección de arte (Micaela Saiegh) y Mejor guión (Mariano Llinás y Santiago Mitre).

Además, el protagonista de la cinta, el argentino Ricardo Darín, ha logrado el galardón a Mejor interpretación masculina en cine, que ha compartido con sus compañeros, especialmente con el actor Peter Lanzani, presente en la ceremonia. Igualmente, ha dedicado el galardón al fiscal argentino al que da vida en la película: "Quisiera dedicar este premio a la increíble humanidad del señor Julio César Strassera. Nunca más, nunca más".

Por su parte, la serie colombiana 'Noticia de un secuestro', que aspiraba a seis premios, se ha llevado el de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, así como sus creadores el de Mejor creador de miniserie o teleserie cinematográfica (Andrés Wood y Rodrigo García).

Además, la actriz Cristina Umaña ha ganado el premio a Mejor interpretación femenina por su papel en esta serie, mientras Majida Issa se ha hecho con el de Mejor interpretación femenina de reparto.

La película española 'As bestas' ha logrado también varios premios, como el de Mejor Dirección para su director, Rodrigo Sorogoyen. También se ha hecho con los galardones a Mejor dirección de montaje (Alberto del Campo) y Mejor dirección de sonido (Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo, y Yasmina Praderas). Además, Luis Zahera se ha llevado el galardón a Mejor interpretación masculina de reparto.

Por otra parte, Susi Sánchez se ha hecho con el reconocimiento de Mejor interpretación femenina de reparto por su papel en 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa, que también le ha valido a Laia Costa el premio a Mejor interpretación femenina.

Por otra parte, el premio a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana ha sido para '1976', el de Mejor película de animación para 'Águila y Jaguar: los guerreros legendarios', el de Mejor película documental para 'El caso Padilla' y el de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción para 'Competencia oficial'. Asimismo, 'Utama' se ha hecho con los premios a Mejor música original (Cergio Prudencio) y Mejor dirección de fotografía (Bárbara Álvarez).

En el apartado de series, Guillermo Francella ha ganado el premio a Mejor interpretación masculina por su interpretación en 'El encargado', mientras Alejandro Awada se ha alzado con el de Mejor interpretación masculina en reparto por 'Iosi, el espía arrepentido'.

HOMENAJE A BENICIO DEL TORO

La ceremonia también ha contado con la intervención de Benicio del Toro, quien, entre aplausos y el publico en pie, ha recogido el Platino de Honor. El intérprete puertorriqueño ha agradecido el reconocimiento y ha calificado de "honor" el recibirlo en Madrid, "la capital del mundo hispano".

Asimismo, ha recordado que la interpretación se convirtió en su sueño cuando tenía 18 años, una época desde la que ha recorrido un largo camino en el que también ha encontrado dudas, como las que le surgieron cuando fue "rechazado" en sus inicios en Hollywood, donde le propusieron cambiar su nombre o "agrandar" sus ojos.

"En Estados Unidos los latinos somos minoría, y un actor latino todavía mas", ha señalado al respecto, para incidir en que algunos le preguntaban si no le molestaba que le "encasillen como latino" y que los buenos papeles no vayan para estos. En este sentido, el actor ha advertido de que "en la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes de minorías" y ha lamentado los estereotipos que aún permanecen en el cine.

Del Toro, visiblemente nervioso, ha agregado que lo que a él le preocupa es no interpretar personajes con profundidad, por lo que esto es lo que ha intentado hallar en todos sus papeles. "Si tenía que interpretar estereotipos, lo que intentaba es encontrar la humanidad y complejidad de esos personajes", ha dicho, para aseverar que "como latinos" se tiene una "responsabilidad muy grande a la hora de elegir proyecto y proteger su integridad". "Y protegernos a nosotros mismos", ha concluido.

La cita, que también ha contado con momentos para reivindicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha destacado así la unión del audiovisual iberoamericano.

Los galardones se han entregado en IFEMA Palacio Municipal de Madrid, en una gala que ha estado conducida por la actriz española Paz Vega, la colombiana Carolina Gaitán y el actor mexicano Omar Chaparro.

La gala también ha contado con numerosas actuaciones musicales, destacando las de Sebastián Yatra y Blanca Paloma, si bien han interpretado clásicos populares de las regiones iberoamericanas otros cantantes y actores como Adrián Lastra, Lucrecia, Michel Brown, Mane de La Parra o Clara Alvarado, entre otros.

Por parte de las autoridades, han acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras.

Esta décima edición premios de la industria audiovisual iberoamericana, organizados por EGEDA con FIPCA, han recibido los votos de un jurado internacional formado por 159 profesionales, más los votos de la comunidad de cineastas de habla hispana y portuguesa preseleccionados en las nueve ediciones anteriores de los Platino, así como la prensa internacional especializada.