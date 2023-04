Arranca la ceremonia del Premio Cervantes marcada por la ausencia de Sánchez

El escritor venezolano Rafael Cadenas (d) junto al rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, a su llegada a recibir el Premio Cervantes 2022, en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, a 24 de abril, en Alcalá de He Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Este pasado domingo se conocía que Sánchez no acudiría a la ceremonia de entrega de este galardón, asumiendo el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la representación gubernamental, algo poco habitual en las últimas ceremonias.

Precisamente, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que Sánchez no asistirá porque tiene una "intensísima agenda" que "no toda es pública". "En estos momentos tiene otras cuestiones sobre la mesa", ha alegado, enumerando la comparecencia de mañana en el Senado o los preparativos para la presidencia española de la UE y el viaje a Estados Unidos para verse con Joe Biden.

Rodríguez ha puntualizado que no es la primera vez que Sánchez no acude a la entrega del Cervantes, explicando que solo ha acudido en una ocasión, al tiempo que ha hecho hincapié en que Mariano Rajoy (PP) también falló alguna vez al mismo acto cuando era presidente. "No es la primera vez que ocurre", ha defendido al ser preguntada por ello.

La ausencia de Sánchez ha generado críticas desde el PP, como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quién ha deslizado que podría ser porque el ganador, Rafael Cadenas, defiende "la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos".

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que el poeta venezolano es "reconocido por su obra y por ser un hombre valiente que ha luchado por la libertad en Venezuela frente a la dictadura chavista". "Lamentablemente el presidente del Gobierno deshonrará con su ausencia al más grande galardón de las letras españolas", ha sostenido a continuación.

Uno de los más madrugadores en llegar a Alcalá ha sido el propio premiado, Rafael Cadenas, quién ha entrado al Paraninfo en torno a las 10.50 horas. El poeta venezolano, acompañado por su hijo Silvio, no ha acudido con el tradicional chaqué, sino que ha optado por una chaqueta, chaleco gris y camisa azul.

Los Reyes, como es habitual, han hecho su entrada minutos antes del comienzo. Además de Iceta, otros políticos presentes son la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La entrega del Premio Cervantes ha vuelto a contar con un galardonado, el poeta venezolano Rafael Cadenas, en el acto tradicional en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, tras tres ediciones en las que no se pudo cumplir con la tradición debido a ausencias y aplazamientos.

El escritor, de 93 años de edad, confirmó la semana pasada su presencia en España y ha hecho ya acto de presencia en el habitual encuentro con la prensa dentro de los actos cervantinos. De hecho, ironizó sobre su actual estado de salud --tiene 93 años--, al afirmar que "siempre es preferible recibir un premio cuando uno está en buenas condiciones físicas".

Además, este año incluye variante dentro de lo habitual, puesto que el premio se entrega finalmente el lunes 24 de abril en lugar del 23 de este mismo mes, tal y como es tradición.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.