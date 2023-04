El Gobierno justifica la ausencia de Sánchez en el Premio Cervantes en su "intensísima agenda": "Tiene otras cuestiones"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no asistirá este lunes al acto de entrega del Premio Cervantes al escritor venezolano Rafael Cadenas en Alcalá de Henares (Madrid) porque tiene una "intensísima agenda" que "no toda es pública". "En estos momentos tiene otras cuestiones sobre la mesa", ha alegado, enumerando la comparecencia de mañana en el Senado o los preparativos para la presidencia española de la UE y el viaje a Estados Unidos para verse con Joe Biden.

Rodríguez ha puntualizado que no es la primera vez que Sánchez no acude a la entrega del Cervantes, explicando que solo ha acudido en una ocasión, al tiempo que ha hecho hincapié en que Mariano Rajoy (PP) también falló alguna vez al mismo acto cuando era presidente. "No es la primera vez que ocurre", ha defendido al ser preguntada por ello.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, la portavoz del Ejecutivo ha argumentado que la agenda de Sánchez, como presidente de "uno de los principales países y potencias del mundo", "es muy importante en estos momentos" y tiene "otras cuestiones sobre la mesa", en especial en materia internacional, que se darán a conocer próximamente.

Aun así, la ministra de Política Territorial ha reivindicado el Premio Cervantes, que es "muy importante" para el Gobierno, señalando que quien va a participar como ministro competente es el de Cultura, Miquel Iceta, como también han remarcado fuentes de Moncloa.

Señalan además que en 2019 fue la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo la que acudió y recuerdan que Rajoy no asistió a la ceremonia del año 2015 ni a la de 2017.

OPOSICIÓN NEGACIONISTA Y CENIZA

Dentro de esa intensa agenda, que requiere "trabajos previos" --ha dicho-- de preparación por parte de Sánchez, la portavoz ha asegurado que "lo más fácil" que tiene el presidente esta semana es la comparecencia de este martes en el Senado, donde mantendrá un nuevo cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a tan solo dos semanas para las elecciones municipales y autonómicas.

Rodríguez ha expresado que para Sánchez será fácil el debate con Feijóo porque el Gobierno está "cargado de argumentos" y "propone soluciones" frente a una "oposición negacionista y ceniza" en lo económico pese a los "magníficos" datos del primer trimestre.

Y a pesar de la ausencia, la portavoz ha sacado pecho de que el Ejecutivo de Sánchez ha recuperado "el reconocimiento a todo el sector de las artes", por ejemplo llevando a cabo el Estatuto del Artista y dando respuesta a demandas históricas de derechos laborales después del impacto de la pandemia.

REY EMÉRITO Y PRIMO DE RIVERA

Sobre qué balance hace de la segunda visita de Juan Carlos I a España desde su marcha a Emiratos Árabes Unidos, la ministra ha vuelto a decir que la enmarcan en el ámbito privado, al tiempo que ha preferido no comentar sus "movimientos privados" a la pregunta de si cree que estos viajes serán más frecuentes después de las elecciones.

No obstante, ha asegurado que el Rey emérito "puede venir cuando estime oportuno a su país" y ha recalcado que la relación del Gobierno es con Felipe VI, quien está comprometido con España y ejerce "la transparencia y ejemplaridad" que se exige a los cargos públicos, "mucho más al jefe del Estado".

Y preguntada por la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, Rodríguez ha dicho que se realiza con "absoluta normalidad" y en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, como corresponde a un Estado de Derecho.

Ha puesto en valor el trabajo con "rigor técnico" y legal del Gobierno y ha trasladado que la exhumación se ha llevado a cabo con "absoluto respeto y acompañamiento" a la familia del fundador de Falange.