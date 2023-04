El PP acusa a Sánchez de buscar "distraer" con Primo de Rivera como hizo con Franco: "Atufa a desviar la atención"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz del comité de campaña y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que la exhumación de Jose Antonio Primo de Rivera "atufa" a un "juego" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar "distraer" y "desviar la atención" como hizo en el pasado con Franco, buscando "tapar los problemas que tiene España".

"Movieron a Franco, hoy mueven a Primo de Rivera, pero lo que se mueven son las hipotecas, la cesta la compra, lo que se mueve es el precio de la vida y los líos del Gobierno", ha manifestado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP ha indicado que el Ejecutivo está "obsesionado" por "desviar la atención" de los problemas de los españoles que, según ha subrayado, son "la economía, la hipoteca, la cesta de la compra" y los "líos" de la propia coalición de gobierno.

Sémper ha asegurado que el Gobierno "quizá se cree demasiado listo" y toma "a los españoles por tontos", de forma que considera que "estas medidas de distracción van a surtir efecto". "Y nosotros creemos que no porque lo que preocupa a los españoles no son estos juegos de birloque sino su vida cotidiana, a la que este Gobierno no da respuesta lamentablemente", ha enfatizado.

Al ser preguntado por el hecho de que Patrimonio Nacional, que ha llevado la negociación con la familia, haya elegido esta fecha preelectoral que coincide con el aniversario por el nacimiento de Primo de Rivera, Sémper ha señalado que la propia familia solicitó la exhumación del cuerpo pero ha recalcado que la gestión del Gobierno "atufa tanto a desviar la atención" que, a su juicio, es un "juego continuo" por parte de Sánchez que incluye posible "utilización partidista" de las instituciones del Estado.

Según ha dicho, parece que pretende un "juego de magia" en virtud del cuál los españoles dejen de interesarse por lo que realmente "importa" y "achucha" en su día a día los españoles, de forma que se hable de la exhumación en vez de hablar de lo "verdaderamente importante". "Me gustaría no contribuir a este juego de sombras. No somos tan tontos como Sánchez cree, ni los españoles ni la oposición", ha exclamado.

Preguntado después si el PP cree que no había que sacar del Valle de los Caídos a Primo de Rivera, Sémper ha indicado que él no va a "enmendar a la familia" y que expresa su "respeto absoluto". Sin embargo, ha reiterado que lo que "clama al cielo" es que pretendan con esta decisión "tapar los problemas que tiene España a presente y a futuro, que son extraordinariamente importantes y que requieren de un Gobierno solvente y sólido".

"NO VA A QUEDAR NINGÚN DESPROPÓSITO EN PIE"

El responsable de Cultura del PP ha afirmado que el "compromiso del PP con la memoria histórica es inquebrantable", pero "también un compromiso con la sensatez". "Y tenemos a sensación de que el Gobierno nos quiere tomar a todos por idiotas", ha abundado.

Eso sí, y después de que Feijóo anunciase que derogaría la Ley de Memoria, Sémper ha afirmado que derogarán esta y más normas que sean "chapuzas legislativas". "No va a quedar ni un despropósito de este Gobierno en pie cuando gobernemos España", ha aseverado

Sémper ha asegurado que el PP explicará a los españoles lo que plantea su partido y les contará "exactamente qué es lo que quieren derogar y cómo lo van a hacer". Según ha dicho, esa labor la harán con "rigor", "exactitud" y "pulcritud".