Planas confía en hallar solución para Doñan sin recurrir al artículo 155: "Hay mecanismos legales menos extraordinarios"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Creo que es muy pronto para hablar de ello, hay mecanismos legales, digamos menos extraordinarios que ese mecanismo constitucional", ha explicado Planas en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntado por la posibilidad de aplicar un "artículo 155 medioambiental" en Andalucía.

Planas ha aludido a las dos ocasiones en las que el Gobierno de España ha recurrido a este instrumento como fue en Canarias por el sistema fiscal "que no llegó a materializarse" y "durante el periodo de Mariano Rajoy en relación con la situación de Cataluña, afortunadamente hoy superada".

En el caso de Andalucía cree que "es demasiado pronto" para plantearse esta vía porque, en su opinión, "el problema no es donde se llega, sino el propio camino; qué imagen se están creando con toda esta historia". Lo que sí ha asegurado es que el Gobierno de España tiene "mecanismos legales" para actuar.

"El tema es una ley que no es conforme al ordenamiento jurídico y aquí la Junta se atribuye competencias en materia de agua que no son suyas; hay un reparto de competencias y los derechos de agua y la regulación de las cuencas, en este caso la del Guadalquivir, es competencia nacional por el propio Tribunal Constitucional que lo declaró así e implica que es el gobierno de España el que tiene que resolver, a través de los planes hidrológicos y de las dotaciones de agua de la confederación hidrográfica".

En este sentido, el ministro de Agricultura ha reconocido estar preocupado por la "exportación de los frutos rojos" y el impacto "reputacional" de esta situación para que "el buen trabajo de los agricultores no se vera damnificado".

"Vendemos al año 1.500 millones de euros de frutos rojos básicamente, a la Unión Europea, pero también a países como Reino Unido, como Suiza y qué van a pensar los consumidores", ha argumentado Planas, quien ha asegurado que el Ministerio ya está recibiendo "muchas consultas a través de las embajadas y hay certificadoras privadas a las cuales las grandes centrales de compra les piden que les verifiquen los productos".

El titular de Agricultura ha criticado la propuesta de la Junta de Andalucía para quien "es un tema de libro" que está seguro "que se estudiará" porque consiste en "hacer una promesa sobre la base de lo que no existe". En este sentido, ha precisado que el "famoso trasvase del Tinto-Odiel" al que apela la Junta de Andalucía para legalizar los regadíos del entorno de Doñana "está pensado justamente para regenerar los acuíferos que nutren en parte a los cultivos legales de frutos rojos de aquella zona, no para nuevas zonas de cultivo".

Planas ha defendido, no obstante a los agricultores, y ha asegurado que "algunos tenían unos derechos de riego a los cuales se les ha hecho promesas infundadas". "Esa es la realidad, tan triste como eso", ha añadido Planas y ha acusado al PP de "haber comprado el programa de Vox que está defendiendo riegos que, en ningún caso, van a poder ser legales".

Para Planas, "todo esto es muy poco serio de cara a los agricultores y a la opinión pública" y plantea "problemas muy serios de cara a Europa". "Hay a quien esto no le importa, pero a mí sí que me importa y nos debería importar a todos los españoles que sabemos que para nosotros Bruselas es nuestro Washington y que ahí están buena parte de las decisiones que afectan positivamente a España".

SEQUÍA

Respecto a la sequía, el ministro cree que se puede llegar a tiempo para paliar las consecuencias del cambio climático si "cada uno hace lo que puede hacer" y cree que hay que apoyar el sector primario de una forma clara.

"El Gobierno va a adoptar medidas. Eso es lo importante", ha destacado el ministro ante las críticas de la mesa de la sequía ha tardado demasiado en reunirse. Planas cree que no hay campaña electoral en la que no se utilice el tema del agua: "No se puede repartir el agua que no existe. Si el PP decide hacer campaña de ello, allá ellos".

Para Planas "hay que tener muy claras la situación" y ha asegurado que existen "alternativas racionales" para paliar la situación de sequía y puso como ejemplo "el uso de aguas no convencionales, aguas reutilizadas, recicladas, también la desalación, que es más cara, pero con la bajada de precios de la energía como consecuencia de las renovables es una alternativa real".