Rafael Cadenas recupera hoy la tradición al acudir al acto de entrega del Premio Cervantes en Alcalá

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El escritor, de 93 años de edad, confirmó la semana pasada su presencia en España y ha hecho ya acto de presencia en el habitual encuentro con la prensa dentro de los actos cervantinos. De hecho, ironizó sobre su actual estado de salud --tiene 93 años--, al afirmar que "siempre es preferible recibir un premio cuando uno está en buenas condiciones físicas".

"El Cervantes ha llegado en mi vejez, pero también figuraba desde hace varios años como candidato. A estas alturas de mi vida me cuesta viajar", reconocía el poeta venezolano, bromeando también con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid, en el que ya había estado hace años.

"Es inmenso, me ha impresionado, pero es que cuando viajaba con mi esposa no me parecía tan grande, lo han ampliado mucho. No sé cuántas veces me pasearon en silla de ruedas cuando llegamos", comentó con humor.

En cualquier caso, remarcó que su intención para los próximos meses es "seguir escribiendo" y ya contempla la publicación de material inédito. "Lamento que haya mucho material de hace 40 años que no se publicó y se quedó en las carpetas: más allá de su valor, es necesario conservarlo así porque sueltas se pierden", ha remarcado.

Cadenas explicó, "bromeando y en serio", que cuando recibió la noticia de la concesión del Cervantes pensó que "podría ser un invento del Quijote en uno de sus extravíos". "Luego ya me enteré por boca del ministro de Cultura y entonces ya no tuve dudas", añadió, para luego apuntar que no podía avanzar nada del discurso, aunque tenga "afinidades" con parte de lo tratado en ese encuentro.

También el pasado jueves participó en la Lectura Continuada del Quijote, que cumplía su vigesimoséptima edición, como lector de las primeras líneas de esta obra. Pese a que habitualmente, la semana previa a la concesión del premio cuenta con una serie de actos en los que participa el galardonado, este año se han cambiado a la semana posterior a la entrega.

Así, el propio Cadenas estará el próximo martes en el tradicional almuerzo que los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecen habitualmente en el Palacio Real de Madrid, además de dejar ese mismo día su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Asimismo, el viernes 28 de abril mantendrá una charla con alumnos de la Universidad Complutense en la Bilbioteca Histórica de Marqués de Valdecilla.

CAMBIO DE FECHA

Además, este año sí habrá otra variante dentro de lo habitual, puesto que el premio se entrega finalmente el lunes 24 de abril en lugar del 23 de este mismo mes.

La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.

Tanto Joan Margarit como Francisco Brines recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón --en marcha desde el año 1976--, no se celebró en 23 de abril, que coincide con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes.

PERI ROSSI, AUSENCIA POR PROBLEMAS DE SALUD

El año pasado la ceremonia de entrega no contó con la premiada, Cristina Peri Rossi, quien delegó en la actriz Cecilia Roth su participación en el evento, debido a problemas de salud. De hecho, ya cuando se anunció la concesión del premio, se conocía también el estado de salud delicado de la escritora uruguaya, aquejada de un broncoespasmo por entonces.

El pasado mes de noviembre, el jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes', correspondiente a 2022, eligió al poeta venezolano Rafael Cadenas como ganador de la edición de ese año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.