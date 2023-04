Totalitarismos y anglicismos, protagonistas de una entrega del Premio Cervantes sin la presencia de Sánchez

ALCALÁ DE HENARES, 24 (EUROPA PRESS)

El acto de entrega del Premio Cervantes ha concluido este lunes 24 de abril en una gala que ha recuperado su tradición con la presencia del galardonado, Rafael Cadenas, y en la que se han colado los totalitarismos y los anglicismos como protagonistas de una ceremonia marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cadenas, muy madrugador en llegar al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares --con más de una hora de antelación--, ha acudido acompañado por sus dos hijos, Silvio y Paula, y por su nieta Andrea. El poeta venezolano no ha acudido con el tradicional chaqué, sino que ha optado por una chaqueta, chaleco gris y camisa azul.

Su discurso ha estado lleno de referencias a la actualidad, con especial atención a los autoritarismos --que también han sido aludidos por el ministro de Cultura, Miquel Iceta--. De hecho, ha reclamado a los "demócratas" que "pidan a voces la renovación" del actual sistema democrático, algo que entiende que es "urgente" porque está en riesgo.

"Es urgente defenderla de todo lo que la acecha y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación que la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe, una pedagogía que la robustezca; en los otros, que no la han conocido, es vano tratar de introducirla", ha señalado en su discurso de recogida del galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.

Cadenas ha mostrado su preocupación por la actual situación mundial, citando al psiquiatra Karl Jaspers. "Él tenía dos temores: uno al totalitarismo y otro a la bomba. En este tiempo, aquel avanza y esta ha crecido. Resulta paradójico, por cierto, el que las naciones más civilizadas se encuentren entre las principales fabricantes de armas. Se trata de una industria muy próspera", ha aludido.

No obstante, en su discurso apenas ha habido menciones a la actualidad política de su país de origen natal --Cadenas se ha convertido en el primer venezolano en recoger el Premio Cervantes--. Tan solo al hablar de la educación ha citado a la Universidad Central de Venezuela, que, "pese a no estar bien desde hace años, sigue siendo plural". "Una universidad que sea para adoctrinamiento deja de ser universidad", ha matizado.

También Iceta ha destacado en su discurso la "voz comprometida" del poeta venezolano, a quien ha reconocido por "conocer las palabras exactas para defender al ser humano de autoritarismos, de la falta de libertades y de la violación de Derechos Humanos".

Cadenas ha dejado asimismo espacio en su participación en el acto para reivindicar a Cervantes, por un lado, y alertar sobre la presencia del inglés en los países de habla hispana. "Me referiré a nuestra lengua, que anda muy maltrecha, por lo que hemos de cuidarla como amadores suyos", ha reivindicado.

"Pero no puedo señalar sus fallas, en esta ocasión, porque son demasiadas, algunas procedentes de traducciones del inglés en la televisión y en otros medios. Antes, a comienzos del siglo XX los académicos se enfadaban con los galicismos; los que se deslizan hoy en nuestro vivir son los anglicismos", ha criticado.

LOS REYES, ATENTOS CON CADENAS

La ceremonia del Premio Cervantes ha comenzado un poco antes de las 12.00 horas de este lunes, en un acto presidido por los Reyes. Precisamente, Felipe VI y Letizia, como es habitual, han hecho su entrada minutos antes del comienzo y han estado muy pendientes de Cadenas, de 93 años, acompañándole en varias ocasiones tanto para subir al estrado como para luego acudir al habitual cocktail posterior a la ceremonia.

En su discurso, el Rey Felipe VI ha ensalzado la obra del poeta, la de alguien que no quiere estilo sino "honradez". "Una valiosísima ambición; una aspiración que comporta 'rectitud de ánimo, integridad en el obrar', según nuestro Diccionario de la RAE. Un propósito magnífico, admirable", ha subrayado.

El Rey ha definido la obra de Cadenas como la de "un gran poeta moderno" y, en este sentido, ha destacado la "densidad, valor y trascendencia" de su obra. "Enriquece la lengua, nutre la tradición y renueva nuestra la literatura", ha añadido. Con el toisón y una vara del alcalde de Alcalá de Henares, cedida para esta ocasión como siempre, el monarca ha hecho entrega de la medalla del Cervantes a Cadenas en una ceremonia con escasa representación política y cultural.

AUSENCIAS POLÍTICAS Y CULTURALES

Por un lado, en el ámbito cultural han estado presentes el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, o escritores como Antonio Colinas o Rosa Montero. En cuanto a política, además de Iceta, otro de los representantes presentes ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto marcado por la ausencia de Sánchez.

Este pasado domingo se conocía que el presidente del Gobierno no acudiría a la ceremonia de entrega de este galardón, asumiendo Iceta la representación gubernamental, algo menos habitual en las últimas ceremonias.

Precisamente, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que Sánchez no ha asistido porque tiene una "intensísima agenda" que "no toda es pública". "En estos momentos tiene otras cuestiones sobre la mesa", ha alegado previamente a la celebración del acto, enumerando la comparecencia de mañana en el Senado o los preparativos para la presidencia española de la UE y el viaje a Estados Unidos para verse con Joe Biden.

Rodríguez ha puntualizado que no es la primera vez que Sánchez no acude a la entrega del Cervantes, explicando que solo ha acudido en una ocasión, al tiempo que ha hecho hincapié en que Mariano Rajoy (PP) también falló alguna vez al mismo acto cuando era presidente. "No es la primera vez que ocurre", ha defendido al ser preguntada por ello.

La ausencia de Sánchez ha generado críticas desde el PP, como las de la propia Díaz Ayuso, quien ha deslizado que podría ser porque el ganador, Rafael Cadenas, defiende "la libertad que destrozan sus amigos bolivarianos".

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que el poeta venezolano es "reconocido por su obra y por ser un hombre valiente que ha luchado por la libertad en Venezuela frente a la dictadura chavista". "Lamentablemente el presidente del Gobierno deshonrará con su ausencia al más grande galardón de las letras españolas", ha sostenido a continuación.