Yoon aboga por mejorar las relaciones entre Corea del Sur y Japón: "No podemos aceptar que deben arrodillarse"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así se ha referido al periodo colonial de Japón sobre Corea, que abarcó desde 1910 a 1945, y ha puntualizado que "Europa ha experimentado guerras durante los últimos 100 años y, a pesar de ello, los países han hallado formas de cooperar para avanzar hacia el futuro".

"No puedo aceptar el hecho de que, debido a lo que pasó hace 100 años, ellos tienen que arrodillarse para pedir perdón. Esta es una cuestión que requiere tomar una decisión... En términos de persuasión, yo creo que he hecho lo que he podido", ha aseverado.

En este sentido, ha expresado que las preocupaciones de Seúl en materia de seguridad son "demasiado urgentes" para retrasar la cooperación con Tokio a pesar de que algunas personas "nunca estarán lo suficientemente convencidas", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Yoon ha tratado de mejorar las relaciones entre los dos países llegando incluso a ofrecer indemnizar a las víctimas de trabajos forzosos durante la época colonial con dinero procedente de fondos surcoreanos en vez de japoneses. Esta postura ha generado numerosas críticas en su contra dado el afianzado sentimiento antijaponés que existe entre la población surcoreana.

"Las relaciones entre los dos países deben normalizarse, y esto es algo que no puede retrasarse más", ha insistido, no sin antes afirmar que entre países que "comparten valores", las disputas "pueden resolverse mediante el diálogo".