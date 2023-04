ABB gana 1.036 millones de dólares hasta marzo, un 72% más, y prevé dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Entre enero y marzo, la cifra de negocio de ABB alcanzó los 7.859 millones de dólares (7.119 millones de euros), un 13% por encima de la contabilizada en el primer trimestre del año pasado, mientras que los pedidos aumentaron un 1%, hasta 9.450 millones de dólares (8.561 millones de euros).

Así, la compañía enfatizó a través de su consejero delegado, Björn Rosengren, su "fuerte" compromiso al mercado estadounidense, que representó el 24% de sus ingresos en 2022, mientras que alrededor del 85% de las ventas de la empresa en Estados Unidos provienen de productos producidos localmente. "Estados Unidos es fundamental para el éxito de ABB", ha subrayado Rosengren.

Para el segundo trimestre de 2023, el ejecutivo ha anticipado un crecimiento de ingresos comparables de dos dígitos. "Para todo el año 2023, a pesar de la incertidumbre del actual mercado, prevemos un crecimiento de los ingresos comparables de al menos un 10%", ha señalado Rosengren.

ABB PREVÉ DEJAR DE COTIZAR EN NUEVA YORK

Por otro lado, ABB está planeando dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York a través de los American Depositary Receipts (ADR) el próximo 22 de mayo, al tiempo que la exclusión de la cotización entrará en vigor el próximo 23 de mayo, según ha anunciado la compañía.

Así, la compañía pondrá fin a 22 años de cotización en la Bolsa Americana, desde que llegará en abril de 2001.

Esta decisión, según ha explicado, se debe al cambio "significativo" del acceso de los inversores a los mercados de valores internacionales por el comercio digital, que ha provocado que disminuya la necesidad de cotizar en hasta tres mercados. Por ello, ABB espera que la reducción del número de cotizaciones respalde la simplificación y la eficiencia.

Además, la compañía se muestra abierta al diálogo abierto con los inversores estadounidenses, y aunque sus ADR no se negocien en la Bolsa de Nueva York, seguirá siendo accesibles en los mercados 'over the counter' (OTC) de EE.UU. Además, de mantener sus cotizaciones en el SIX Swiss Exchange (SIX) y en el Nasdaq de Estocolmo.