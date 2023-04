EEUU no desplegará tropas para el mantenimiento de la paz en Sudán

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hemos desplegado medios estadounidenses de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para apoyar las rutas de evacuación terrestre que están utilizando los estadounidenses", ha asegurado durante una rueda de prensa este lunes.

Sullivan también ha confirmado que "a petición del presidente", Joe Biden, están "facilitando activamente la evacuación de ciudadanos estadounidenses" fuera del país.

"Estamos desplazando medios navales dentro de la región para prestar apoyo. Los ciudadanos estadounidenses han empezado a llegar a Puerto Sudán, y estamos ayudando a facilitar su continuación del viaje", ha añadido.

Aun así, tras ser preguntado por los periodistas, ha explicado que "no tenemos planes o anuncios sobre el despliegue de tropas de mantenimiento de la paz de Estados Unidos en Sudán, ni sobre el despliegue de tropas sobre el terreno para intentar mantener la paz en Sudán".

"Eso no se contempla actualmente, y no espero que se haga", ha sentenciado. "Cuando se trata de ser capaces de responder 'in extremis' si sentimos que tenemos que hacerlo para proteger la seguridad de nuestro pueblo cuando pueda estar siendo amenazado, Estados Unidos tiene el tipo de activos y capacidades necesarias para poder hacerlo".