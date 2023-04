Feijóo acusa a Sánchez de vivir de empobrecer a las rentas medias y bajas y llama a derogar el 'sanchismo'

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de coalición está "roto" y ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de haberse "podemizado" y de vivir de empobrecer a las clases medias y bajas. Por todo ello, ha llamado a "derogar el 'sanchismo'" en las urnas y "abrir un tiempo nuevo".

"A día de hoy cuenta con tres fracciones y 20 siglas", ha espetado Feijóo a Sánchez en el Pleno del Senado, donde además ha lamentado que los ministros no tengan "la dignidad de dimitir" ni él de cesarles.

Es más, Feijóo ha arrancado su discurso asegurando que no esperaba ver a todos los ministros hoy juntos en la Cámara Alta con la que están "liando". "Y siguen todos en sus puestos. Hay que reconocer que es asombroso", ha exclamado, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

ATACA A SÁNCHEZ CON DATOS ECONÓMICOS

Feijóo ha intentado desmontar los datos económicos de Sánchez porque España aún no ha recuperado el PIB del 2019, es líder de "paro de toda Europa" y ha endeudado el país "más que ningún presidente del Gobierno en 44 años de democracia". Además, ha recalcado que mientras están perdiendo poder adquisitivo, son el país que "mayor impuesto de la renta" están pagando. "Señor Sánchez, así es imposible que suban los salarios", ha aseverado.

Feijóo ha sacado a relucir otras polémicas del Gobierno como el caso de los trenes que "no entran por los túneles" o la "huelga de la Justicia mientras la ministra del ramo, Pilar Llop, "para celebrarlo se va a la feria de Sevilla". "Gestiona usted tan bien que hasta 'Tito Berni' fue el ponente de su partido en la ley contra el fraude", ha ironizado, para recordar que también "regaló a Bildu la Comisión de Derechos Humanos".

El líder del PP ha reprochado a Sánchez sus críticas asociando al PP y el neoliberalismo y ha recordado lo que le decía un alcalde socialista gallego, pero del PSOE "de verdad": "Me decía, oye, cuidado, no te confundas con Pedro Sánchez. Ahora es más izquierdas que ninguno, pero cuando le interese será más neoliberal que ninguno".

Y ante las acusaciones de Sánchez al PP por hacer recortes, Feijóo ha recordado lo que hizo el Gobierno del PSOE. "Repita conmigo señor Sánchez, bajada de las pensiones, bajada del salario de todos los funcionarios públicos, recorte de 30.000 millones de presupuestos", le ha espetado.

"IMPOSIBLE GANARLE EN DEMAGOGIA"

En este punto, el presidente de los 'populares' ha acusado al jefe del Ejecutivo de vivir de la deuda, del déficit, del incremento de los impuestos y de "empobrecer a las rentas medias y bajas".

También ha criticado que Sánchez vuelva a hablar de vivienda y le ha preguntado de qué "presume" cuando el Gobierno de la nación "no hace viviendas ni las va a hacer" porque esa competencia es de las autonomías y los ayuntamientos. "Hay que reconocer que es imposible ganarle en demagogia", ha manifestado, para añadir que si España fuera tan "bien" como dice Sánchez, convocaría ya las elecciones generales.

Además, Feijóo ha asegurado que Sánchez ha decidido reformar la ley del 'solo sí es sí' por la cita con las urnas y ha señalado que aunque ha pedido perdón "con la boca pequeña" a las víctimas por esa norma, debería tener la "valentía" de haber votado esa reforma en el Pleno del Congreso ni asumir responsabilidades con ceses en su gabinete.

"¿Le avergüenza corregir los desmanes de su gobierno? A mí me avergonzaría cometerlos. ¿A usted le avergüenza que el PP haya solucionado su peor equivocación? A mí me enorgullece ser útil a mi país. Esa es la gran diferencia entre usted y yo", ha manifestado.

UN PRESIDENTE "SECUESTRADO" POR EL INDEPENDENTISMO Y EL POPULISMO

Es más, el jefe de la oposición ha afirmado que él sería "incapaz" de convivir con la "división" que tiene Sánchez en su Ejecutivo y le "avergonzaría" de presidir un gobierno "sin liderarlo".

"Me avergonzaría ser un presidente secuestrado por el independentismo, por el populismo, hasta no distinguirme de todos ellos. Y me avergonzaría tener un gobierno como el suyo", ha aseverado, para sentenciar que el Ejecutivo de Sánchez está "roto" y no se coordinan siquiera en las publicaciones de asuntos del Estado.

A su juicio, "lo peor es que todo lo que tiene que ofrecer al futuro de España es más de lo mismo, más sanchismo, más extrema izquierda, más populismo, más independentismo". Según ha agregado, Sánchez ha "asumido que es el mayor lastre de su Gobierno" y por eso está "intentado aupar una marca blanca" con Díaz y 'Sumar'.

En este punto, y ante la campaña del 28 de mayo, ha dicho que sus 'barones' han celebrado que se vaya a Estados Unidos a verse con Joe Bidenporque así no estará con ellos "ninguna comunidad autónoma socialista".

"Va a ser el primer presidente de la historia democrática que no se presenta a las elecciones generales para ganar. Ni siquiera acepta el reto de ser la primera fuerza en las elecciones municipales. Usted ya ha aceptado su derrota. Solo le queda darse cuenta de que tampoco va a sumar", ha dicho a Sánchez, para añadir que ya no "podrá frenar la fuerza del cambio que quiere España" porque "ha agotado la paciencia de los españoles".

"ENGAÑO, OPORTUNISMO Y FRACTURA"

Según Feijóo, la gestión de Sánchez se resume en "engaño, oportunismo y fractura" y en practicar la política del "yo, yo, yo". "En términos estrictos, se ha contagiado del populismo de sus socios. Ha llegado incluso a hacer suyo el discurso de los cenáculos, de los puros, de los fachas. No solo ha copiado los eslogans del populismo, sino que ha copiado sus métodos. Señor Sánchez, usted se ha podemizado", le ha dicho.

Por todo ello, ha asegurado que "la reforma más urgente" y de "más calado" que tiene que hacer el país es "derogar el sanchismo". "Hay que derogar la mayoría de las políticas políticas de este Gobierno porque son las políticas de la minoría y de los socios minoritarios. Pero derogar el sanchismo no supone solo eso, derogar el sanchismo es derogar su forma de hacer política", ha manifestado, para añadoir que "cada vez más españoles piensan que su tiempo se terminó".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el país va a abrir "un tiempo nuevo con un Gobiero mejor" en las urnas que "castigue sus mentiras y gobierne con la verdad, que fomente el entendimiento frente a la crispación y a la división".

"OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN" SOBRE GUERRA UCRANIA

Asimismo, Feijóo ha criticado que el motivo de la comparecencia en la Cámara Alta fuera la guerra de Ucrania pero Sánchez no haya anunciado "nada", de forma que siguen sin saber "cuál es la aportación de España" ni cuanto armamento va a enviar". Además, le ha afeado que no le deje "ir a ver a las tropas de España" desplegadas en Letonia.

"Lleva desde que empezó efectivamente más de 400 días la guerra de Ucrania ocultando información al Parlamento de la nación de la intervención de España en la guerra de Ucrania", se ha quejado el líder del PP.

Además, ha pedido al presidente del Gobierno que aclare si Marruecos es una "dictadura" como dijo su vicepresidenta Yolanda Díaz y si puede "desmentir que se cesó a una exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya por "la exigencia" de Rabat.