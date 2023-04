¿Cómo obtener descuento de 15% en boletos de avión con la tarjeta INAPAM?

Todos los beneficiarios que ya tengan su tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), podrán obtener descuentos de hasta un 15% en sus boletos de avión para realizar próximos viajes en vuelos nacionales e internacionales.

Si tienes 60 años o más y tienes activa tu tarjeta del INAPAM, podrás comprar tus boletos con un gran descuento para viajar en avión durante todo el año y así visitar algún Estado de la República Mexicana u otro país gracias a la promoción de Aeroméxico.

Esta aerolínea mexicana ofrece descuentos del 15% a todos los adultos mayores con nacionalidad mexicana y extranjeros que residan legalmente en México, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2023 para todas las rutas nacionales e internacionales.

La promoción aplicará en viajes sencillos o redondos para todas las familias de tarifas públicas, Clásica (R, N, E, T, Q, L, H, K, U, M y B), AM PLUS (W), Premier (I, D, C, J) de Aeroméxico y Aeroméxico Connect, siempre y cuando el adulto mayor tenga vigente su tarjeta del INAPAM.

De igual manera, aplicará en vuelos AM 1-1999 y 5D 2000-2999, y todas las tarifas, para otras restricciones, aplicarán las correspondientes a la regla de la clase adquirida; sin embargo, el descuento no aplica para Grupos, paquetes Gran Plan, tarifas en clase Básica y vuelos con código compartido ni Sky Team.

La compra puede realizarse en Oficinas de Ventas de Aeroméxico y a través del Centro Nacional de Reservaciones, llamando al 5133 40 00 o a través de la página web aeromexico.com.

Todos los adultos mayores que sean extranjeros con residencia en México y sean parte del INAPAM, deberán presentar su tarjeta de residente temporal válida, vigente y expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM), para poder obtener la promoción del 15% de descuento en vuelos de avión.