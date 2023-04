Maduro espera el levantamiento de todas las sanciones: "No aceptamos menos de la conferencia en Bogotá"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado sus buenas expectativas en cuanto a la conferencia sobre su país que se celebra este martes en Colombia, organizada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, y que para el mandatario venezolano busca "el levantamiento de todas las sanciones".

"No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial, financiera, económica, y para recuperar todo lo que hay que recuperar en lo económico, productivo y social, para que se acabe el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente sobre nuestra vida social", ha afirmado Maduro durante su programa en la televisión estatal venezolana.

"Es una jugada riesgosa", ha admitido, "pero nosotros la hemos apoyado". Ha insistido en que su país aboga por la conciliación y que "en diez años hemos convocado mil oportunidades de diálogo nacional" en busca del "acuerdo en función de la paz, de la prosperidad de Venezuela, de la recuperación".

También ha tenido palabras directas para Estados Unidos, algo que ha asegurado ya dijo el presidente francés, Emmanuel Macron: "Lo dije yo, lo dijo Macron, mi amigo Macron. Mi amigo me dio la mano, nos saludamos, nos abrazamos con cariño. Macron y yo. Y él lo dijo en estos días a los Estados Unidos, que una cosa es ser aliados y otra cosa es ser vasallos".

"Macron, debe ser que le dolían las rodillas. Porque de repente les pueden doler las rodillas, ¿verdad? Ya uno dice, no, las rodillas me duelen, ya no me agacho más, hasta aquí llegué. Una cosa es ser aliado, otra cosa es ser vasallo", ha expresado Maduro.

Volviendo a Estados Unidos, ha insistido en que los venezolanos "no nos arrodillamos a nadie, ni hoy ni nunca, a nadie, bajo ninguna circunstancia".

También ha señalado al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, que este lunes se ha presentado por sorpresa en Colombia para atender las conversaciones, aunque el Ministerio de Exteriores colombiano ha afirmado que no participará al no estar invitado al encuentro.

La cumbre de este martes tiene la intención de relanzar el diálogo entre las partes en Venezuela bajo la premisa de buscar "más democracia" y "cero sanciones" contra la nación sudamericana. Estados Unidos confirmó el sábado su participación en el encuentro, al que también acudirá el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell.