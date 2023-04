Tenis.-Paula Badosa, Iga Swiatek y Stefanos Tsitsipas se unen a Fundación Mutua Madrileña contra la violencia de género

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Con el mensaje 'Si maltratas a una mujer, eres un perdedor', tenistas profesionales a nivel internacional como Iga Swiatek, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud o Paula Badosa han prestado su imagen en una pieza audiovisual cuyo objetivo es fomentar el rechazo social al maltratador.

La pieza se proyectará en la Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open, así como en otros medios de comunicación, como han detallado sus impulsores. Así, mirando a cámara, los tenistas van comentando supuestos en español y en inglés, como "he entrenado miles de horas", "he viajado por todo el mundo", "he ganado y perdido lo suficiente", para terminar estas frases diciendo: "Para reconocer a un perdedor cuando lo veo", "Y tú, si maltratas a una mujer, eres un perdedor" o "You are a loser".

Con esta nueva iniciativa, a la que cada año se van sumando nuevos jugadores, la Fundación Mutua Madrileña lucha de nuevo contra la violencia de género en el entorno del Mutua Madrid Open, de la mano de los deportistas para que lancen un mensaje de rechazo a esta lacra social a toda la sociedad.

Desde 2014, la Fundación Mutua ha puesto en marcha iniciativas de este tipo en el entorno del torneo de tenis, interrumpidas únicamente en 2020 como consecuencia de la suspensión del torneo por la pandemia, con lemas como 'A mí no me gustas tú' o 'Contra el maltrato, todos a una'.

La Fundación Mutua Madrileña, que este año cumple sus primeros 20 años de vida, inició en 2012 una línea prioritaria de actuación para acabar con la violencia de género. Desde entonces, trabaja apoyando múltiples iniciativas de ONG que ayudan a estas mujeres y sus hijos y también pone en marcha campañas de sensibilización contra el maltrato o promoviendo el aislamiento social del maltratador.

Mutua Madrileña también ha puesto en marcha, a través de su fundación, diversas iniciativas de prevención de la violencia de género entre los jóvenes, como su concurso nacional 'Nos duele a todos', que actualmente tiene abierta su novena edición hasta el 2 de junio y que premia las mejores creatividades contra el maltrato.