UP, Bildu, Más País y Cs, en contra de una "barra libre" en fiscalidad para las confesiones, y PP, Vox y PDeCAT a favor

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Esta división de opiniones ha quedado reflejada este martes en las ruedas de prensa de los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso, al ser preguntados por el hecho de que el Gobierno vaya a extender la exención del pago del IBI y del Impuesto de Sociedades a todas las confesiones religiosas.

"Lo que hay que hacer es que la Iglesia católica pague los mismos impuestos que cualquier español y, a partir de ahí, equiparar a las demás confesiones, no a la baja", ha valorado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

En la misma línea, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha opinado que "la idea era que la Iglesia pagara como todo hijo de vecino, no extender la barra libre" al resto de confesiones.

"No tiene sentido que la Iglesia católica no pague el IBI, por tanto, menos sentido tiene convertirlo en una barra libre", ha insistido, aunque ha mostrado su "respeto" a que "cada uno rece lo que le de la gana".

EH Bildu también ha criticado esta decisión "equivocada" del Gobierno porque considera que es "insultante" hacer pagar estos impuestos a los ciudadanos, aunque lo estén pasando mal, y no a las confesiones religiosas.

"Un Estado que presume de ser aconfesional no debe primar ninguna religión sobre otra, cualquier paso que las iguale puede ser razonable, lo que pasa es que el Gobierno toma la decisión equivocada porque se trata de igualarles por abajo", ha señalado el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute.

"A NINGÚN DIOS LE GUSTA PAGAR IMPUESTOS"

A su juicio, "resulta insultante que un ciudadano que esté atravesando una buena o mala situación económica tenga que pagar el IBI o un empresario aunque tenga un año difícil, mientras la Iglesia católica y el resto de religiones pueden verse exentas de esa tributación". "Podríamos decir que a ningún Dios le gusta pagar impuestos", ha añadido.

Igualmente, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, se ha mostrado partidaria de bajar los impuestos a los españoles y "no ampliar las exenciones a las religiones".

"Los españoles están esperando a que les bajen los impuestos a los españoles, en vez de a otras religiones", ha subrayado Arrimadas, que aboga por que no solo las confesiones sino también los partidos y sindicatos paguen el IBI y el Impuesto de Sociedades.

Por su parte, el PDeCAT, impulsor de la nueva ley de mecenazgo, el PP y VOX se han posicionado a favor de la equiparación de la fiscalidad para todas las confesiones.

Así, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha manifestado que no les parece "mal" esta decisión, a falta de conocer la propuesta completa. "Estamos en un Estado aconfesional, por tanto, respetamos a todas religiones y que se vaya a ampliar el tratamiento de la Iglesia católica a otras religiones, no conocemos el alcance de la emienda pero en principio no nos parece mal", ha valorado.

El portavoz del PDeCAT, Genís Boadella, ha celebrado que se equipare la fiscalidad de las confesiones de notorio arraigo a la que tenían ya la Iglesia católica, los musulmanes, judíos y evangélicos, una cuestión que su grupo había planteado en su interlocución con el Gobierno.

Además, ha recordado que esta equiparación se va a introducir a través de una enmienda transaccional a la nueva Ley de Mecenazgo, impulsada por el PDeCAT, y que se votará en la Comisión de Hacienda, este miércoles.

Entre los grupos que se han pronunciado a favor también se encuentra Vox. "Me parece normal, el artículo 16 prevé la libertad religiosa, no le encuentro mayor dificultad, tampoco hay que olvidar que no es equiparable lo que ha hecho la Iglesia católica en España y lo que sigue haciendo a nivel social con lo que hacen otras, pero que las demás tengan la misma fiscalidad no me parece extraño", ha señalado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.