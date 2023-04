Ayanta Barilli publica 'Si no amaneciera': "La salida del féretro de mi padre fue un fusilamiento de la intimidad"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"No es algo de lo que pueda guardar un buen recuerdo", ha señalado la autora en un encuentro con la prensa, asegurando no obstante que no ha "leído nada, ni bueno ni malo", al respecto de su padre tras su muerte. "Todo el circo que se ha montado en televisiones es algo de lo que me he mantenido ajena", ha reiterado.

Barilli ha explicado que tenía "claro" que iba a contestar "uno a uno" a los "más de 1.000" mensajes recibidos para darle el pésame por su padre. "También estaba centrada en organizar el funeral que él quería y en protegerme de la vulgaridad, sin contestar a llamadas que no tenía agendadas e intentar vivir el duelo en la intimidad", ha apuntado.

Además, ha revelado, entre otros detalles del funeral, que sonó la canción 'Gracias a la vida', en la voz de Joan Baez, tal y como había querido Sánchez Dragó. "La letra de Violeta Parra es una expresión muy alta de poesía y creo que define a mi padre, porque fue alguien que no escatimó un segundo de su vida para vivirla plenamente", ha defendido.

"Me siento agradecida por lo bueno e indiferente por lo malo. Me he criado con un padre célebre y estoy acostumbrada a que se acerquen muchas personas en cualquier lugar, pero en un momento como el de su muerte ha sido complicado: había 100 fotógrafos fuera de casa y yo no participo de estas cuestiones", ha indicado.

En 'Si no amaneciera', Barilli reflexiona precisamente sobre las relaciones paternofiliales a través de la historia de un padre y una hija --con algunas similitudes a su propia vida--, trazando "un largo adiós a un padre". "Llevo escribiendo esta novela desde hace cuatro años y el libro se publica quince días después de su muerte, es una cosa imprevista", ha afirmado.

De hecho, Sánchez Dragó pudo leer las galeradas de la novela y comentarla con su hija. "Tuvimos una larga conversación, muy bonita, que me está acompañando con fuerza estos días", ha destacado Barilli ligeramente emocionada. La autora finalista del Premio Planeta ha recordado la relación que mantenía con su padre.

"Si hay algo que hemos hecho ha sido hablar, con eso no hemos tenido problema ni conflicto. Muchas veces los hijos no hablan con sus padres y es una oportunidad perdida de no conocerse a uno mismo", ha resaltado, para luego matizar que en su novela se reflexiona sobre "los padres y los hijos, no las madres, porque hasta hace poco esos padres estaban ausentes de la educación emocional".

En cualquier caso, Barilli reconoce que las familias "son una fuente de inspiración" literaria, al ser "un pozo sin fondo de conflictos inagotables". "En este caso, con esta novela, escribo para exorcizar el miedo a la pérdida del padre. Es una necesidad expresiva y cada uno puede teñir las cosas de blanco o de negro", ha indicado.

La escritora ha destacado que a lo largo de estos días ha mantenido una postura de "dejar las cosas fluir". "Hace días pensaba que era imposible estar en esta promoción, en el estado en el que estoy. Pero, de repente, me acordé de que cuando las cosas no tienen solución, es inútil estar en guerra", ha concluido.