El expresidente Toledo descarta presentarse como colaborador especial para rebajar su posible pena por corrupción

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Solamente se acoge a colaboración quien dice 'soy culpable, acepto mi culpa y entablo una negociación', pero quien dice que no ha participado, como mi patrocinado, que no tiene conocimiento de los hechos, no tiene por qué acogerse a la colaboración eficaz", ha zanjado el abogado de Toledo, Roberto Su.

"Ninguna persona puede aceptar un crimen para tratar de buscar un beneficio", ha señalado Su, quien ha informado también de que están a la espera de los resultados de los exámenes médicos que le ha hecho el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para concretar la petición de cambiar prisión provisional por arresto domiciliario.

Por su parte, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha descartado que vayan a cambiar la petición de prisión provisional aunque el estado de salud de Toledo no sea el más idóneo, después de que la defensa haya estado alertando de que el expresidente sufre cáncer y necesita mucha medicación.

"La información que tenemos es la que se trasmite a través de los medios de comunicación y llegado el momento nos vamos a oponer a cualquier tipo de variación", ha asegurado Pérez, si bien ha dicho que será el juez quien tome la última decisión, recoge la cadena RPP.

Al mismo tiempo, ha señalado que mantendrán también la petición para que Toledo cumpla al menos 20 años de prisión. "Vamos a sostener nuestra petición de pena y vamos a probar que tiene que ser encausado", ha dicho.

Toledo está acusado por las autoridades peruanas de colusión y blanqueo de capitales en el marco de la investigación por sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de que la compañía fuera favorecida en la licitación de obras de la carretera Interoceánica, acusaciones que niega.

En el marco de esta operación, Toledo fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 con vistas a su extradición a Perú. Sin embargo, en marzo de 2020 logró la libertad bajo fianza alegando riesgos a su salud por la pandemia de coronavirus. Hasta que se entregó a las autoridades la semana pasada, ha estado intentando por todos los medios detener su extradición.