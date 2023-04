El opositor ruso Alexei Navalni denuncia ser objeto de nuevas acusaciones por terrorismo

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El influyente opositor ruso Alexei Navalni ha denunciado este miércoles ser objeto de nuevas acusaciones por terrorismo y ha alertado de que podría ser juzgado ante un tribunal militar y condenado a una pena adicional de hasta 30 años de prisión.

Navalni, crítico con el Kremlin y el presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentra actualmente encarcelado cumpliendo una condena a once años y medio de cárcel por delitos entre los que se encuentran fraude y desacato al tribunal, si bien activistas y defensores de los Derechos Humanos aseguran que es víctima de una campaña para silenciarlo.

"Han presentado nuevas acusaciones absurdas y me amenazan con otros 30 años en prisión. Se supone que, mientras he estado encarcelado he cometido actos terroristas", ha aseverado el político ruso en un mensaje recogido por la agencia de noticias TASS.

Así, ha explicado que varios investigadores han confirmado que se ha abierto un nuevo caso en su contra por terrorismo y ha alertado de que la Fiscalía ha introducido los nombres de once personas en la lista de busca y captura internacional por su relación con Navalni.

La medida llega después de que las autoridades rusas hayan vinculado formalmente a los seguidores de Navalni con el asesinato de Vladlen Tatarski, un bloguero ruso que apoyaba la invasión rusa de Ucrania y que murió en un atentado contra una cafetería de San Petersburgo.