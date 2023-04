El príncipe Guillermo habría llegado a acuerdo por espionaje

LONDRES (AP) — El príncipe Guillermo recibió discretamente “una suma muy grande de dinero” en un acuerdo legal de 2020 por piratería telefónica con la editorial británica de diarios del imperio mediático de Rupert Murdoch, según documentos judiciales de una de las demandas de su hermano.

El abogado del príncipe Enrique reveló el martes el pago no especificado en un resumen de los argumentos sobre por qué la demanda de Enrique contra la editorial de The Sun y el ahora desaparecido News Of The World no debería desestimarse. La demanda alega que los periódicos recopilaron información ilegalmente en un escándalo que data de hace dos décadas.

News Group Newspapers, propiedad de Murdoch, argumenta que un juez de la Corte Superior debería desestimar las demandas por escuchas telefónicas del príncipe y del actor Hugh Grant porque los reclamos se presentaron demasiado tarde.

Pero Enrique, el duque de Sussex, dijo que se le impidió presentar su caso debido a un “arreglo secreto” entre la familia real y los periódicos que requería un acuerdo extrajudicial y una disculpa. El acuerdo, que según el príncipe fue autorizado por la difunta reina Isabel II, habría evitado futuros litigios de la realeza. La editorial negó que hubiera algún acuerdo secreto.

Enrique dijo que el motivo del acuerdo secreto alcanzado con los altos ejecutivos de News Group Newspapers (NGN) era evitar poner a miembros de la familia real en el banquillo de los testigos para recordar mensajes de voz vergonzosos interceptados por periodistas.

Enrique aludió a un incidente que se conoció como “tampongate”, en el que se filtraron grabaciones de conversaciones íntimas en las que su padre, el ahora rey Carlos III, hablaba con su entonces amante, la ahora reina consorte Camila, y se comparaba a sí mismo con un tampón.

“La institución estaba increíblemente nerviosa por esto y quería evitar a toda costa el tipo de daño a la reputación que había sufrido en 1993 cuando The Sun y otro tabloide obtuvieron y publicaron ilegalmente detalles de una conversación telefónica íntima que tuvo lugar entre mi padre y mi madrastra en 1989, cuando aún estaba casado con mi madre”, dijo Enrique en su declaración testimonial.

Enrique dijo que hubiera presentado una demanda antes si no fuera por el acuerdo. Comenzó a presionar por una resolución en 2017, pero dijo que “había sido suficiente” después de que la editorial “empleara tácticas dilatorias”. Presentó la demanda en 2019.

Los documentos de la corte señalan que Guillermo, Príncipe de Gales y heredero del trono del Reino Unido, más tarde se conformó con una gran suma, no revelada.

“Es importante tener en cuenta que al responder a este intento de NGN de evitar que sus reclamos vayan a juicio, (Enrique) ha tenido que hacer públicos los detalles de este acuerdo secreto, así como el hecho de que su hermano, su alteza real el príncipe Guillermo, recientemente resolvió su reclamo contra NGN entre bastidores”, escribió el abogado David Sherborne. “Esto es utilizado por (Enrique) como ‘un escudo, no una espada’ contra el ataque de NGN”.

La demanda es una de varias que Enrique ha presentado en su batalla contra los periódicos británicos. Otras dos demandas involucran espionaje telefónico, incluido un caso contra la editorial de The Mirror que irá a juicio el próximo mes, tres días después de la coronación de Carlos. Se espera que Enrique testifique en ese caso en junio.

News Group Newspapers argumentó que Enrique no merecía una excepción al límite de tiempo de seis años para presentar una demanda porque estaba al tanto de la intervención telefónica de News of the World.

De hecho, el ex reportero especializado en realeza de News of the World, Clive Goodman, y un investigador privado que contrató, Glenn Mulcaire, fueron procesados y sentenciados a prisión por su papel en la intervención de mensajes de voz. Goodman se disculpó en la corte con Enrique, Guillermo y su padre, el entonces príncipe Carlos, en 2006. El periódico se disculpó con Enrique y otros, dijo el abogado de NGN, Anthony Hudson, en documentos judiciales.

News of the World cerró en 2011 luego de que se revelara que el escándalo de escuchas telefónicas iba más allá de la familia real, e incluía a políticos y celebridades, mensajes interceptados a una niña asesinada, familiares de soldados británicos fallecidos y víctimas de un atentado.

El colapso de News of the World y los litigios relacionados le costaron al negocio editorial de Murdoch en el Reino Unido más de 1.000 millones de libras esterlinas (1.240 millones de dólares), según una revisión de documentos financieros de Press Gazette, una publicación comercial de medios del Reino Unido. The Press Gazette señaló en un artículo de 2021 que los casos de espionaje telefónico y los gastos relacionados en 2020, el año del presunto pago a Guillermo, costaron NGN 80 millones de libras (99 millones de dólares).

La semana pasada, Fox News de Murdoch acordó pagar más de 787 millones de dólares para resolver una demanda con Dominion Voting Systems por difundir afirmaciones falsas después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.