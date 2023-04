Elena Irureta respalda la reivindicación sexual de Telmo Irureta: "Él quería crear debate y polémica. Es muy valiente"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Me parece la persona más valiente que conozco. Me alegro muchísimo de que haya creado polémica y debate porque era lo que él quería. Que se hablara de ello. Toda la crítica que luego le ha llegado encima no le importa. Le hacía mucha gracia las barbaridades que le han llamado", ha reconocido la actriz en declaraciones a Europa Press, durante la presentación de la nueva película que protagoniza 'Los buenos modales'.

Elena Irureta ha desvelado que el actor tenía claro que en su discurso quería reivindicar el derecho sexual de las personas con parálisis cerebral porque quería que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enterase de un problema que, según ha explicado no se debate ni siquiera entre las organizaciones que trabajan con el colectivo. Telmo Irureta, según la actriz, quería también denunciar el trato que reciben por parte de la gente porque "les tratan de un modo infantil".

"Tras ganar el Goya me dijo que no sabía qué decir pero que el 'también follamos' tenía claro que no se le podía olvidar. Es un tío muy valiente", ha recalcado.

En relación con las críticas contra su sobrino, Elena Irureta ha recordado que se le llegó a llamar "abusador", "violador de mujeres" o "Torrente", a lo que el actor replicó diciendo que era gay. "Él no entendía que le llamasen eso porque decía: 'pero si yo soy marica'. Luego cuando públicamente se defendió, le dijeron 'además de marica, eres más feo que un demonio'. La critica que ha tenido ha sido a ese nivel. Cuando va a casa de su padre se ríe de las críticas", ha confesado Elena Irureta.

"La gente cuando no conoce de cerca el problema es muy valiente para hablar de lo que no sabe y cree que puede decir lo que sea y como sea. No hace caso a las críticas que ha tenido, le tiene que entrar por un oído y salir por el otro", ha sentenciado.