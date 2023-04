Jalmari Helander dirige 'Sisu': "Es importante recordar qué pasa cuando hay nazis haciendo lo que les da la puta gana"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El finlandés Jalmari Helander está a punto de estrenar su nueva película, 'Sisu'. Flamante ganadora de la última edición del Festival de Cine de Sitges, la violenta cinta sigue a un viejo buscador de oro que se enfrenta a los nazis en las praderas de Laponia en la Segunda Guerra Mundial. Haciendo un paralelismo con el actual auge de la extrema derecha en Europa, el director tiene claro cuál es su opinión al respecto. "Es importante recordar lo que pasa cuando tienes a nazis haciendo lo que les da la puta gana. Hay que pararles los pies", afirma.

En una entrevista concedida a Europa Press, Helander señala que el propósito de su cine no es hablar sobre política, aunque sí dejar clara su visión personal de la justicia. "Me gusta que los malos tengan su merecido porque no es demasiado habitual en el mundo real. En un mundo de película, al menos en las mías, siempre sufrirán las consecuencias de las atrocidades que han cometido", defiende.

'Sisu' se caracteriza por una violencia muy explícita y exagerada con la que el héroe va dejando un sangriento camino de cadáveres. Una forma de rodar particularmente atractiva para Helander, que reconoce que solo disfruta de ello cuando no se asemeja a la realidad. "He pensado mucho en por qué la gente encuentra la violencia tan entretenida. Por supuesto, hay límites sobre qué tipo de violencia, al menos para mí, lo es. No me gusta nada la violencia demasiado realista. Ni siquiera quiero ver un combate de boxeo porque es algo real", indica el director.

"Disfruto mucho haciendo este tipo de películas en las que la libertad es ilimitada. Puedes matar nazis y hacer todo tipo de cosas divertidas, y a la vez hacerlo como una película seria. El tono es lo más importante en esta película", añade. Y es que, pese a las numerosas muertes y secuencias de acción, el protagonista apenas pronuncia palabra en todo el metraje. "El silencio crea mejor cine", reflexiona.

LOS RIESGOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En los últimos meses, el desarrollo de la Inteligencia Artificial ha afectado a multitud de entornos e industrias, y la del cine no ha sido excepción. Algo que Helander considera peligroso. "Suena mal. Es difícil predecir qué va a pasar. Veo las imágenes que hace el ordenador y sé que la gente usa mucho estos dibujos generados por la IA, incluso para los concept arts de las películas. Pero a mí me parece asqueroso en cierta forma, porque estás cogiendo demasiado de muchas cosas que ya estaban ahí", critica el director.

Por ello, no ve con buenos ojos que estas herramientas puedan llegar incluso a desarrollar películas enteras, como otros cineastas como Joe Russo ya vaticinan. "Estaría bien que los humanos pensáramos sobre ello, sobre lo que queremos ver. No lo sé, me asusta un poco", sentencia. 'Sisu' se estrena en cines el 28 de abril. Producida por Lionsgate (responsables de 'John Wick'), la cinta está protagonizada por Jorma Tommila en el papel de Korpi, el héroe central.