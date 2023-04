Marta Díaz reivindica en 'Los buenos modales' a las mujeres que "sostienen familias" y que "combaten" la soledad

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Me parece que era muy interesante hablar de la importancia de las mujeres de estas edades porque normalmente no protagonizan las historias. Esa generación de mujeres se han pasado toda la vida volcadas en cuidar y en armar a la familia. Mirando a mi alrededor, me di cuenta que estas mujeres, que han estado toda la vida rodeadas de gente y volcadas a los demás, de repente se sienten muy solas, y que luchan y se esfuerzan por combatirla", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Para esta ocasión, Marta Díaz vuelve a confiar en Gloria Muñoz, Pepa Aniorte y Carmen Flores Sandoval, quienes también le acompañaron en su primer largometraje 'Mi querida cofradía', e incorpora al elenco principal a Elena Irureta.

"Me hizo mucha ilusión trabajar con Marta. Yo había visto su primera película y me encantó. Estoy encantada de haber tomado parte en esta película y de haberla conocido personalmente", ha precisado Irureta.

En relación con la soledad no deseada, las tres actrices aseguran que mucha parte del público se sentirá "identificado", especialmente las mujeres cuyos hijos han abandonado el hogar familiar. "Una vez que sus hijos ya tienen otras familias, están a la espera de que necesiten algo de ellas porque tampoco se atreven a meterse mucho en casa de los demás. Están un poco a expensas de que te llamen para seguir siendo parte de su familia", ha explicado Gloria Muñoz.

Asimismo, las tres protagonistas han coincidido en señalar en que 'Los buenos modales' es una comedia "de sorpresa y de parón". "Hay momentos en que te estás riendo y de golpe hay un corte, como una respiración en apnea, y toda la gente se ríe pero se quedan parados y notas el silencio de golpe. Y lo que hace muy bien Marta es unir esos momentos", ha detallado Carmen Flores Sandoval.

Al respecto, Marta Díaz de Lope ha asegurado que su cine busca "constantemente" la empatía con el espectador, a través de historias cotidianas que conecten con el humor y con la emoción. "Es un cine que habla y que parte siempre de lo más cotidiano, que eso inevitablemente me lleva al costumbrismo, y que entre lo cotidiano y lo costumbrista, yo he encontrado una línea de humor", ha explicado.