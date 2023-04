Meryl Streep gana el Princesa de Asturias de las Artes

En esta imagen de archivo, la actriz Meryl Streep posa para los fotógrafos durante el estreno de la película "The Laundromat" ("La lavandería"), en la 76ta edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el 1 de septiembre de 2019. (Foto AP (Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)