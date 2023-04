Aprueban diputados que “montadeudas” vayan a la cárcel hasta por nueve años

Los “montadeudas”, quienes se dedican a la extorsión a través de préstamos por aplicaciones digitales, pasarán hasta nueve años en la cárcel después de la aprobación en la Cámara de Diputados de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.

Después de que Publimetro realizara una investigación para explicar cómo operan estas organizaciones criminales, los legisladores destacaron la importancia del castigo a las personas que se encuentran en este tipo de esquemas con una votación de 450 votos a favor y 22 abstenciones.

Los criminales pueden apoderarse de la información de las personas en tan solo 15 segundos, con la promesa de dinero rápido, sin comprobantes del registro ante el Buró de Crédito y quedar en un laberinto de acoso cibernético hacia la persona solicitante del crédito o su familia.

De acuerdo con las modificaciones que se plantean a la ley, el cambio se basa en la prohibición para solicitar acceso a la información a la persona (fotografías, videos, etc.), así como los contenidos digitales de los solicitantes de apoyos financieros, pues su esquema también consiste en el hackeo a sus redes sociales o la extracción de información de carácter personal.

Sin embargo, en el dictamen se detalla una excepción: “Salvo aquellas indispensables para dar cumplimiento a las políticas de prevención, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como las Disposiciones Generales de la materia”.

También, ahora alcanzarán penas de hasta seis años aquellas personas que se ostenten como intermediarios o entidades financieras e incluso hagan uso de un lenguaje financiero que haga caer en trampas a las personas.

De acuerdo con el oficial de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, Eduardo Portillo, las mismas personas son quienes dan los “permisos y accesos” que necesitan los defraudadores para apoderarse de sus datos personales y bancarios.

“El principal problema es que ellos, al descargar las apps, no leen los términos y condiciones. La app les dice ‘me das acceso a tus contactos, me das acceso a guardar tus fotografías, me das permiso a tus videos’ y, rápidamente, dan aceptar, aceptar, aceptar... aceptar”.