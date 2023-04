Natación.-Mireia Belmonte: "Mi prioridad es París 2024, este año me tengo que quedar con las ganas"

La campeona olímpica, en la etapa "final" de su recuperación de la lesión en el hombro, descarta "de momento" su presencia en el Mundial

"He hecho un trabajo de paciencia y de escuchar a mi cuerpo", confiesa la nadadora, inmersa en "un ejercicio de seguir aumentando el hambre"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La nadadora española Mireia Belmonte, poseedora de cuatro medallas olímpicas, tiene claro que su "objetivo final" y "prioridad" es competir en París 2024, aunque este año, con el Mundial de Fukuoka (Japón) en menos de tres meses, tendrá que quedarse "con las ganas" de competir y entrenar "de una forma intensa", ya que sigue con su proceso de recuperación del hombro, en un "trabajo de paciencia" y de "seguir aumentando el hambre".

"Mi última competición fue en octubre en la Copa del Mundo y la verdad es que tenía buenas sensaciones. Pero después vinieron las lesiones y todavía sigo ahí, así que la prioridad ahora mismo es recuperarme y después empezar a entrenar de una manera más constante y con más intensidad. La prioridad es que el hombro no dé problemas de cara al año que viene para París", expresó Belmonte en una entrevista a Europa Press tras la renovación del acuerdo entre el COE y la UCAM.

La de Badalona, de 32 años, no pudo superar las preliminares de los 400 libre, los 200 mariposa, los 100 mariposa y los 200 estilos en la cita que se celebró en Berlín a finales del 2022, con un quinto puesto en los 400 estilos cómo único y último resultado en una competición internacional.

Pero su lesión en el hombro que tantos problemas le ha dado en los últimos años volvió a aparecer, por lo que su única meta es completar esa recuperación en la que "todavía" sigue inmersa. "Todo depende del hombro, de sus tiempos. Por ahora no es muy factible empezar a entrenar de una forma más intensa si no está recuperado del todo", explicó después de confirmar que no acudirá al Mare Nostrum-Ciutat de Barcelona, los días 17 y 18 de mayo, y descartar "de momento" el Mundial de Fukuoka.

"SÉ QUE NO ESTOY A MI MEJOR NIVEL, PERO EL AÑO QUE VIENE ESTARÉ BIEN"

"Tengo el objetivo de París, pero no sé ahora mismo cuál será la planificación para el año que viene. Recuperar el hombro, que estoy ya en la etapa final de esa recuperación, y empezar a nadar con normalidad", avanzó una Mireia Belmonte que se negó a desechar su participación en los próximos Juegos.

Su poca actividad competitiva en 2022 ha permitido descansar mentalmente a la nadadora catalana, que reitera que su "enfoque debe estar" en París, con los Mundiales de Japón, al que no cree que "llegue", y Catar -en febrero de 2024-, y el resto de competiciones para "preparar" lo que considera la "prioridad" olímpica.

"Sé que ahora no estoy en mi mejor momento, ni en mi mejor nivel, pero sé que voy a estar bien el año que viene. Entonces, priorizo el objetivo final, que es París, y este año me tengo que quedar con las ganas. Y también yo creo que es un ejercicio de seguir aumentando el hambre. Este año no ha podido ser, pero tengo las ganas de volver, de hacerlo bien", reflexionó Belmonte, que conquistó el oro en los 200 mariposa y el bronce en los 400 estilos en Río 2016, y dos platas -800 libres y 200 mariposa- en Londres 2012.

Sin embargo, la abanderada en Tokyo 2020 rehúsa hablar de "ansiedad" por competir pese a la tediosa lesión, que sí le ha obligado a realizar "un trabajo bastante importante de paciencia y escuchar al cuerpo". "Es lo que nos cuesta a los deportistas, saber cuándo parar, parar a tiempo. A veces pecamos de que si no paramos a tiempo, el problema se vuelve mucho mayor", reconoció.

"Es el ejercicio de tener paciencia, de tener seguridad y mucha confianza en que si te recuperas bien y haces las cosas como tocan, pues tienes recompensa final. Siempre hay días que te encuentras mejor y días que te encuentras peor. Los días que te encuentras mejor es cuando fuerzas más y después vienen los días malos, que son un poco más dilatados en el tiempo", subrayó sobre forzar de cara a competir al máximo nivel, consciente de que "a veces" hay que "ponerle un poco de freno".

Finalmente, Mireia Belmonte agradeció el apoyo de la UCAM para compaginar la élite con los estudios, algo que es "difícil". "Gracias a la UCAM podemos ir a nuestro ritmo, organizarnos mejor. Tenemos un tutor que te va guiando en las asignaturas, te dice las que te van mejor ese año o no por la carga de entrenamientos", concluyó la también estudiante del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en este centro universitario.