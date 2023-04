Rafa Cobos dirige a María León en 'El hijo zurdo': "La ultraderecha crece a nuestro alrededor y miramos a otro lado"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Este jueves 27 de abril llega a Movistar Plus+ 'El hijo zurdo', serie escrita y dirigida por Rafael Cobos y protagonizada por María León que aterriza en la plataforma una semana después de alzarse con el premio a la mejor miniserie en el festival Canneseries. Una historia basada en la novela homónima de Rosario Izquierdo que sigue los pasos de Lola, una madre con problemas mentales que tiene que lidiar con un hijo adolescente que es miembro de un grupo neonazi.

Y, según reconoce Cobos, que en esta dura historia sobre la identidad y la maternidad el hijo descarriado, reflejo de la vulnerabilidad y la oscuridad en la que está inmersa su madre, sea un cabeza rapada "no es casualidad". "Es evidente que el hecho de que el hijo sea neonazi tiene una intención (...) Y, aunque pudiera haber sido otra cosa, eso tiene una significación muy concreta que nos puede hablar de este crecimiento de la ultraderecha a nuestro alrededor y cómo estamos mirando a otro lado, cómo estamos inhibiéndonos en las acciones para cambiarlo", afirma en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, el guionista ganador de dos premios Goya por 'El hombre de las mil caras' y 'La isla mínima' que da el salto a la dirección, destaca que más que una "crítica directa", la serie invita a una reflexión sobre la situación política que estamos viviendo y sobre las serias consecuencias que puede acarrear un clima cada vez más radicalizado y bronco. "El hijo apela a su madre, porque tienen un problema de comunicación por inhibición de la madre y ha salido por ahí. La adolescencia es un periodo tan salvaje, tan imprevisible... y en el caso de Lorenzo ha derivado vinculándose a un grupo de extrema derecha", explica.

"Tenemos que ser conscientes de lo que se está formando en la calle", secunda María León que avisa que habría que "prestar más atención" a estos fenómenos ya que esos mensajes radicales son capaces de calar rápida y profundamente "sobre todo en la gente joven que todavía se está definiendo". "Tenemos que intentar que los referentes que encuentren los jóvenes sean mejores, que ayuden a evolucionar a la sociedad, no a destruirla o a violentarla", proclama la actriz que en 'El hijo zurdo' da vida a una mujer con problemas mentales que fue madre muy joven y que ahora se encuentra "completamente perdida, adormecida".

"Es un personaje al que he tenido que escuchar constantemente, incluso en sus silencios", dice León que asegura que este ha sido un papel muy rico y apasionante, pero también muy exigente. Y no solo en el plano emocional. "Técnicamente no fue fácil rodar esta serie. Estábamos constantemente con la cámara encima, hasta tal punto que no veíamos al actor que dábamos la réplica. Eso dificultaba un poco el trabajo, y no ha sido fácil pero ha sido una experiencia enriquecedora", recuerda.

"HEMOS RODADO CON EL CORAZÓN EN LA MANO"

Pero tanto León como Tamara Casellas -que en la serie interpreta a Maru, la madre de otro joven enrolado en el mismo grupo de extrema derecha pero que afronta el problema de una forma totalmente distinta- asegura que en esos momentos más duros fue cuando, a pesar de ser un debutante en la dirección, Cobos más las arropó con "su dulzura, su delicadeza y todo el humor que le pone a las cosas". "Es una serie que hemos rodado con el corazón en la mano", sentencia León.

En cuanto al reciente reconocimiento en Cannes, tanto las actrices como el director dicen todavía estar "asimilando" todo lo ocurrido, aunque esperan que sea un "espaldarazo" para que más público se acerque a la serie y le dé una oportunidad.

"Lo de Cannes es una especie de marchamo de calidad y eso siempre ayuda. No sé si para el público más generalista esto será suficiente, pero sí que te coloca ante prensa y compañeros de otra forma", apunta Cobos. "Fue algo muy gratificante que aún estamos asimilando, pero estamos muy felices de haber estado allí y haber podido recoger ese premio", concluye León.

Ambientada íntegramente en Sevilla y compuesta de seis capítulos de media hora de duración, 'El hijo zurdo' cuenta también con la participación de Alberto Ruano ('Gambito de Dama'), Marisol Membrillo ('Lejos de ti') y los jóvenes Hugo Welzel ('La chica invisible'), Germán Rueda y Numa Paredes ('La chica invisible'). Paco R. Baños ('La Peste'), dirige cuatro de los seis capítulos y, además, la miniserie cuenta con música de Julio de la Rosa y con la colaboración de artistas como Bronquio, Nita, Rocío Márquez o Dalila.