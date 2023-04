Simeone: "Es imposible no involucrarse con el ambiente que hubo durante todo el partido"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Es imposible no involucrarse con el ambiente que hubo durante todo el partido, con toda la gente que vino y con la cantidad de exfutbolistas que acompañaron en todo este proceso de 120 años del Atlético de Madrid", ha declarado el 'Cholo' Simeone después del encuentro a los micrófonos de DAZN.

"No nos sorprendió en absolutamente nada lo que podía suceder. El Mallorca es un equipo que sabe a lo que juega, lo hace muy bien y lleva los tiempos del partido al ritmo que ellos quieren. Desgraciadamente, nosotros no entramos en esa dinámica y no pudimos generar situaciones desde el juego, no pudimos darle velocidad y agresividad a nuestro ataque", ha lamentado el entrenador argentino.

"En un córner de desatención nuestra nos meten el gol y obviamente todo se pone peor. Así y todo, buscamos en el final del primer tiempo un Carrasco a la derecha y Lemar a la izquierda, tener pierna natural para poder sacar algún centro que nos generase más gente en el área. Y bueno, al menos apareció", ha aludido Simeone al gol del 1-1.

"Hablamos en el descanso con los chicos, dijimos que todo lo que estaba sucediendo sabíamos que podía pasar y que dependía de nosotros. Y que necesitábamos a Álvaro [Morata], que necesitábamos de su juego y que él necesitaba del equipo. Y así fue. Primera jugada, centro espectacular de Molina y golazo de Morata que nos encamina el partido", ha subrayado el 'Cholo.

"Y ahí otra vez ese partido donde no pasaba nada, pero ese 2-1 siempre quedaba corto. Aparece el 3-1 y el rival siguió jugando a su manera, y nosotros acompañamos el final del partido para llevarnos los tres puntos que nos posicionan muy bien y que nos dan mucha ilusión de cara a lo que falta", ha augurado.

"Todo lo que sea reivindicarse cuando empezamos tan mal como hemos empezado la primera etapa de la temporada, sobre todo en Champions donde no pudimos estar a la altura, y volver a ponerse de pie... me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque no es fácil", ha comentado el técnico colchonero.

"Parece simple que hoy estemos a dos puntos del Madrid, que estemos lejos del Barcelona y que hayamos podido sacarle ocho puntos a la Real. Cuando vinimos del Mundial, creo que estábamos un poco lejos de todos ellos", ha recordado Simeone, para luego reiterar que el buen juego de los últimos meses es cosa de su plantilla.

"Depende de ellos. Cuando quieren, son un equipo muy complicado y competitivo. Tenemos futbolistas que pueden resolver distintas situaciones del juego, hemos crecido muchísimo defensivamente y eso nos da la vida", ha explicado el entrenador del Atleti.

"Si no puedes salir primero, lo próximo mejor a primero es segundo. Nos enseñaron de chicos esa historia y yo la compro. A lo más alto que se pueda estar, intentar llegar. Después iremos partido a partido y llegaremos al lugar donde merecemos", ha concluido.