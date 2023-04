AI denuncia que las personas con discapacidad han sido abandonadas a su suerte tras los terremotos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las personas con discapacidad han sido abandonadas a su suerte tras los terremotos que azotaron en febrero el sur de Turquía y ha exigido una "respuesta humanitaria inclusiva" tanto al Gobierno como a la comunidad internacional.

"El inmenso sufrimiento humano causado por los terremotos se ve agravado en el caso de las personas con discapacidad, que sufren el abandono de la respuesta humanitaria", ha expresado el director adjunto de investigaciones del Programa de Respuesta a las Crisis de AI, Matthew Wells, en un comunicado.

Según datos recopilados por el Gobierno turco y por Naciones Unidas, hasta un 70 por ciento de las personas que resultaron heridas --más de 100.000-- sufrirán algún tipo de discapacidad en sus vidas debido a los terremotos, que se saldaron con la muerte de más de 48.000 personas.

AI ha denunciado que "las personas sin movilidad o con movilidad reducida no podían acceder a las instalaciones comunes" de forma generalizada en los 21 campamentos de desplazados que sus expertos visitaron en las provincias de Adiyaman, Gaziantep, Hatay y Kahramanmaras, en el sur del país, la zona más afectada por los seísmos.

La ONG, que ha señalado que la respuesta humanitaria no ha tenido en cuenta las necesidades específicas de estas personas, ha realizado 131 entrevistas, llegando a documentar detalladamente la experiencia de 34 personas con discapacidad: 15 hombres, diez mujeres y nueve menores.

"No me arreglo yo sola para usar los baños comunes. Mis familiares me tienen que ayudar a moverme desde la silla de ruedas al inodoro, y cada vez que lo uso tienen que vaciarlo y limpiarlo. Los seres humanos necesitamos un poco de privacidad y dignidad, pero en estas circunstancias es muy difícil tenerlas", ha relatado a la ONG una refugiada siria de 48 años con una pierna amputada.

Asimismo, otra menor de 13 años que perdió la pierna derecha por el terremoto, en el que también murió su madre, ha afirmado que ha tenido que llevar pañales y depender de su hermana de 18 años por no poder acceder a servicios básicos sanitarios.

"Casi todas las personas con discapacidad a las que entrevistó Amnistía Internacional, incluidas las de edad avanzada con movilidad reducida, eran dependientes de familiares, pues no podían recoger los alimentos ni otros artículos, como 'kits' de higiene personal, en los puntos de reparto", ha alertado la ONG.

Además de la falta de ayuda al desplazamiento para las personas con poca movilidad la ONG también ha señalado que hay escasez de sillas de ruedas, así como de servicios de rehabilitación y de apoyo a la salud mental.

Una mujer de 51 años enferma de cáncer ha asegurado a AI que su hijo de 17 años, con una enfermedad mental, no tiene el apoyo psicosocial necesario, por lo que, ante su comportamiento disruptivo, producto de su condición, tiene que atarlo de un pie para que no se mueva.

Por todo ello, AI ha hecho un llamamiento a las autoridades turcas y a los agentes humanitarios para que actúen con urgencia y protejan y garanticen "el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades de las personas con discapacidad".

"Es evidente que el apoyo prestado a las personas con discapacidad después de los terremotos tiene deficiencias fundamentales. Los efectos de esta catástrofe humanitaria dejarán secuelas durante generaciones. Es esencial que las personas con discapacidad tengan acceso igualitario a las instalaciones y los servicios", ha zanjado el director de la oficina regional para Europa de AI, Nils Muiznieks.