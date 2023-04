CSIF y CCOO se levantan de la mesa de negociación del Estatuto Marco ante la "falta de avances" de Sanidad

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y CCOO han anunciado este jueves que se han levantado de la mesa de negociación del Estatuto Marco ante la "falta de avances" desde el Ministerio de Sanidad.

A través de un comunicado, CSIF ha denunciado que el borrador que ha presentado hoy el Ministerio "no recoge las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Para CSIF, el documento del Ministerio es "decepcionante": "Supone una absoluta falta de respeto porque no recoge las necesidades del SNS para garantizar los niveles adecuados de calidad asistencial y la dignificación de los trabajadores, después del papel jugado durante y después de la pandemia".

En concreto, y después de más de 8 meses de negociación, la última versión del documento, según el sindicato, "desatiende reclamaciones básicas como provisión de puestos, movilidad geográfica, reclasificación de las plantillas, carrera profesional, jornada de 35 horas o el derecho a la jubilación anticipada". Además, lamentan que el documento incluye un régimen disciplinario "desproporcionado".

Por todo ello, CSIF ha decidido interrumpir la negociación hasta que el Ministerio "presente un texto acorde a las reivindicaciones". Los responsables del Ministerio, según el sindicato, han asegurado que "en los próximos días" realizarán una nueva propuesta.

CCOO: LA JUBILACIÓN PARCIAL, "UNA LÍNEA ROJA"

Por su parte, el sindicato CCOO ha asegurado que, por el momento, "no ha habido suficientes avances en la negociación con el Ministerio", ya que, como ha recordado CSIF, no se contempla "de manera efectiva" la implantación de la jornada de 35 horas semanales.

Una "línea roja" para CCOO, y que tampoco se contempla en el borrador de Sanidad de este jueves, es la creación de los nombramientos de relevo para el desarrollo de la jubilación parcial.

"No hay el compromiso suficiente para tener la herramienta que haga posible la jubilación parcial para el personal estatutario, cuando sea negociada con el Estado", han denunciado desde el sindicato a través de un comunicado.

La jubilación parcial se produce más allá de los 60 años de forma simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de relevo celebrado con un trabajador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración determinada.

Otra "línea roja" es la reclasificación del conjunto de los profesionales, adecuando la clasificación en el grupo profesional a las funciones "realmente desempeñadas y a la responsabilidad".

"No hay voluntad de derogar las distintas órdenes preconstitucionales, vigentes en cuanto a las funciones, con una disposición transitoria que ponga todas las herramientas para que, en un plazo de tiempo fijado, se elabore un catálogo de funciones de todas las categorías", han explicado.

CCOO ha afeado al Ministerio que su propuesta no supone "una apuesta definitiva por equiparar retribuciones entre los diferentes territorios, favoreciendo la captación de profesionales por aquellas CCAA cuyas retribuciones sean mayores provocando un desequilibrio en la distribución de los recursos humanos que afecta a las carteras de servicios y que va en detrimento de la calidad asistencial de la población".

Al hilo, también están en desacuerdo porque "no se articula la posibilidad de planificar las cargas de trabajo, con tiempos mínimos, para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral".

Además, CCOO considera que el documento plantea una serie de medidas que "suponen un retroceso en derechos": "Aumentan a 60 años la edad para solicitar la exención de noches y guardias; se mantiene la limitación de 15 minutos para la pausa de descanso en la jornada; aumenta el catálogo de faltas y sanciones; sigue sin considerarse como jornada nocturna el tramo horario de 7 a 8, entre otras".

Igualmente, critican que la nueva redacción del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio "no contempla posibilitar la integración de las enfermeras que están en posesión de la especialidad en plazas como enfermeras especialistas".

Tampoco están de acuerdo con la "tibia" redacción de los procesos de concursos de traslados abiertos y permanentes en todas las comunidades autónomas, que, a juicio de CCOO, "no garantiza su puesta en marcha en las distintas administraciones sanitarias".

Tampoco se contempla en la norma "de forma clara" la obligatoriedad de las administraciones sanitarias de dar una formación continua para todas las categorías profesionales de manera habitual.

En cuanto a la difícil cobertura, el sindicato señala que no se asume su reivindicación de que "no son plazas sino centros de difícil cobertura, ya que no puede suponer una discriminación entre profesionales la difícil cobertura según las características de cada profesional y categoría".

"Tampoco se refleja que las planificaciones de los recursos humanos a través de convocatorias no sean de forma habitual y se sigue dejando abierta la posibilidad, como hasta ahora, de no convocar ofertas de empleo periódicas, que acaben derivando en la precariedad que hemos tenido hasta ahora", han esgrimido.

El sindicato, en cambio, defiende que el concurso como sistema de selección y provisión de plazas "sea algo extraordinario y en ningún caso un sistema habitual". "Que no guarde los principios de igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad, es otra de las reivindicaciones no recogidas", han apostillado.

CCOO también apunta que el documento del Ministerio "no asegura la oferta de promoción interna al personal fijo, como derecho que tiene reconocido, perpetuando el actual sistema". "En muchas administraciones sanitarias se deja arrinconada esta posibilidad, utilizando nombramientos temporales, lo que se ve reflejado en la escasez de convocatorias de oposiciones de promoción interna que privan del desarrollo de la carrera profesional del personal estatutario", han insistido.