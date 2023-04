Declaración sobre la carta democrática Interamericana, el discurso del Presidente de Colombia

MADRID, 27 (Fundación FAES)

Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) es un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex Jefes de Estado y de Gobierno, demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños, patrocinado por la Fundación IDEA-Democrática como su objeto primordial. Desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos, reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, así como favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.

Promovido dicho foro ad hoc por venezolanos preocupados por la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, quienes conducen la mencionada Fundación (Nelson J. Mezerhane Gosen, su Presidente y Editor del Diario las Américas, y Asdrúbal Aguiar, su Director y Ex ministro de relaciones interiores de su país), nace aquél con la firma y presentación de la Declaración de Panamá sobre Venezuela el 9 de abril de 2015, a propósito de la VII Cumbre de las Américas.

Grupo IDEA busca reforzar la solidaridad iberoamericana e internacional a favor de la democracia, del Estado de Derecho, y la garantía y tutela efectiva y universal de los derechos humanos. Al efecto diseña y realiza programas y actividades para orientar a las sociedades civiles y políticas de las Américas y España, recomendándoles medidas y soluciones que permitan la modificación de las tendencias que incidan negativamente sobre la citada tríada de la libertad o que sean sus desviaciones. Coopera, en fin, con el fortalecimiento de los elementos esenciales de la misma democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio.