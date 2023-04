Jonatan Giráldez: "Hemos sido merecedoras de la clasificación"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

"En el campo hemos sido merecedoras del empate y de la clasificación. Cuando te clasificas para una final sabes que no es fácil lo que consigues. A nivel defensivo hemos hecho un gran trabajo. Hemos estado bien en transición, en juego directo, en segundas jugadas... En el global hemos dominado bastantes fases del partido con balón", manifestó en rueda de prensa.

"Es una semifinal y depende de los dos partidos. En la ida fuimos mejores y el resultado fue corto, en esta vuelta fuimos mejores por las ocasiones generadas. Ninguna del Chelsea en la primera parte. Pero nosotras no hemos materializado las ocasiones. Ellas no parecían ir a por el partido, sino jugar para estar vivas", comentó sobre la semifinal.

Por ello, se mostró "muy contento" por las jugadores y 'staff', y por la afición. "Gracias por el apoyo que nos han dado hoy desde el recibimiento y el partido, que ha sido duro. Hemos sufrido pero hemos conseguido lo que queríamos, estar en la final. Tendremos un mes para recuperar y preparar. Tenemos que celebrar esta clasificación porque es mérito de mucha gente", reconoció.

"Con el gol ellas han sido más agresivas en presión, ha sido difícil porque hemos encajado rápido tras nuestro gol. Era entonces saber competir y dar esta versión que no es la que acostumbramos a dar", comentó sobre una fase del partido en la que el Chelsea las encerró en su área.

Sobre su eufórica celebración del gol, algo que no acostumbra a hacer, se explicó. "No hay que olvidar con el empate estábamos en la final, ellas necesitaban marcar para empatar la eliminatoria, dos para ganar. Emocionalmente marcar nosotras era importante y por eso la celebración, me he dejado ir un poco", se sinceró.

"Caroline Graham Hansen está en el escalón más alto, la veo entrenar cada día y es de las mejores del mundo en desequilibrio, en uno contra uno, en finalización... Ha sido difícil por la lesión pero está muy bien y está a gran nivel en el momento más importante de la temporada", comentó sobre la doble goleadora en esta eliminatoria, y jugadora clave para estar en la final de Eindhoven.

Por otro lado, preguntado por una Alexia que al final no jugó, reiteró que no quiso arriesgar con su vuelta. "Había hablado con Alexia de la situación. Pero la sensación del momento del partido es que estaba demasiado abierto, rápido y exigente. Era demasiado arriesgado volver así y ya dije que no correría ningún riesgo. Intentaremos que en el próximo partido la podamos ver para que dejéis de preguntar y para que pueda jugar", señaló, distendido.