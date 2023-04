Karen Gillan y Pom Klementieff (Guardianes de la Galaxia 3): "El público no se cansa de Marvel si la película es buena"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Y Gunn dice adiós con la película más "compleja, oscura y emocional" de la saga. Un filme con el que el UCM intentará remontar el vuelo en taquilla tras la tibia acogida recibida por sus últimas producciones y con el que pretende rebatir esas voces que alertan de la saturación del público, cansado de tantas series y películas de superhéroes. "Si la película es buena, la gente no se cansa", proclaman Karen Gillan y Pom Klementieff en una entrevista concedida a Europa Press en la presentación europea del filme celebrada en el Hotel de Marvel de Disleyland Paris.

En todo caso, ambas estrellas de Marvel sí reconocen que "hay muchas series y películas" y no solo de superhéroes, sino de todos los géneros, por lo que ahora mismo enfrentarse a tal cantidad de contenido puede resultar una tarea "un poco abrumadora" para una audiencia que recibe contenido por muchos y muy diversos canales.

"Hay mucho contenido no solo de películas y series, sino también en Youtube, en TikTok... y ahora todas las plataformas. No es posible abarcarlo todo, es tanto que no sabes por dónde empezar", confiesa Gillan. "Pero entre todo eso, todavía hay un puñado de producciones que son buenas, así que merece la pena", matiza su compañera.

"JAMES GUNN HA CAMBIADO EL CINE DE SUPERHÉROES"

Y uno de esos viajes cinematográficos que sí merecen la pena, asegura, es 'Guardianes de la Galaxia vol. 3'. Un filme donde Gillian y Klementieff, que vuelven a dar vida a Nébula y Matins en la despedida de Gunn, definen el legado del director tras esta década en Marvel como algo "épico".

"Con esta saga James realmente ha cambiado el género, si podemos llamar género al cine de superhéroes", sostiene Klementieff que destaca cómo ha compaginado elementos como la música o un gran sentido del humor con "un profundo respeto por los personajes" encontrando el tono adecuado: el equilibro ente "el humor y la emoción" tan difícil de encontrar y, sobre todo, destacan las actrices, de mantener durante toda una película.

"Si ves otros filmes, a veces cuando son divertidos, sus personajes son siempre irónicos, siempre graciosos, siempre dicen la última palabra... Y eso está bien, pero solo hasta cierto punto. Porque a mí, si es todo así, a veces me cansa. Hay un momento en el que necesitas algo más, algo más emocional", expone Klementieff que, al igual que su compañera recuerda con mucha nostalgia las lágrimas y todas las emociones desatadas en el último día de rodaje.

"Fue muy triste. Nos mirábamos unos a otros diciéndonos: '¿Esta va a ser la última vez que estemos todos juntos en el set interpretando a estos personajes?'", recuerda. "Por su puesto que lloramos mucho al vernos con esas pintas y nos preguntamos ¿esta va a ser la última vez que estemos todos juntos vestidos así?", rememora Gillian.

Junto a Gillian y Klementieff, otros rostros conocidos de la saga como Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax) y Sean Gunn (Kraglin), completan el reparto de 'Guardianes de la Galaxia volumen 3'. Un filme que también cuenta con Chukwudi Iwuji, que interpreta al Alto Evolucionador, el villano central del filme; Elizabeth Debicki como Ayesha la Suma Sacerdotisa de los Soberanos; Sylvester Stallone que recupera su papel de Stakar Ogord; y Will Poulter, que da vida al esperado Adam Warlock, uno de los seres más poderosos del Universo Marvel.