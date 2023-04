La transparencia salarial se extiende en EEUU

NUEVA YORK (AP) — Los empleadores estadounidenses publican cada vez más los abanicos de salarios para vacantes, incluso en estados donde la ley no lo exige, según analistas de varios sitios web destacados de búsqueda de empleo.

Tras la promulgación de nuevas leyes en la ciudad de Nueva York, California, Washington, Colorado y otros lugares, los empleadores de todo el país están tornándose más transparentes con respecto a los salarios con el fin de mantenerse competitivos frente a empresas en estados que sí requieren que los patrones publiquen la gama de sueldos, dicen los expertos. Un mercado laboral con exceso de oferta y un aumento significativo en el trabajo a distancia también han contribuido a ese incremento.

La cantidad de publicaciones de vacantes en Estados Unidos que incluyen información sobre salarios aumentó a más del doble entre febrero de 2020 y febrero de 2023, del 18,4% al 43,7%, según un nuevo informe de Indeed, un sitio web para buscar empleo.

La visibilidad salarial es más baja en el sur de Estados Unidos, donde se encuentran 18 de las 20 áreas metropolitanas menos transparentes, y más alta en la parte occidental del país, que tiende a tener mayor regulación.

Los activistas dicen que es una tendencia que beneficia a las mujeres y a las personas de color, a quienes estadísticamente les va peor en las negociaciones de contratación.

En lugar de asignar la responsabilidad al solicitante de empleo o al empleado de determinar cómo se compara su salario con el de sus compañeros de trabajo, y cuál podría ser una compensación justa, las leyes transfieren esa expectativa al empleador.

Kate Bahn, economista en jefe del Centro Washington para un Crecimiento Equitativo —un organismo de investigación sin fines de lucro_, dice que eso significa que los empleadores tienen menos control en la determinación del salario. Las leyes que les prohíben a los empleadores preguntar a los empleados potenciales sobre su historial salarial en los últimos años desempeñan un papel similar.

En 2021, el salario promedio de las trabajadoras de tiempo completo era aproximadamente el 83% del salario de los hombres, según datos federales, y las mujeres ganan menos que sus contrapartes masculinos en casi todos los campos. Las mujeres negras ganan 64 centavos por cada dólar pagado a hombres blancos no hispanos, según un informe de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias, un organismo activista sin fines de lucro. Las mujeres latinas ganan 54 centavos y las mujeres indígenas nativas 51 centavos.

Keegan Vance Forte, de 37 años, una trabajadora independiente que vive en Jersey City, Nueva Jersey, busca un puesto permanente ya sea en Nueva York o en Nueva Jersey. Dijo que ha notado más listados de salarios para puestos vacantes en ambos estados durante los últimos meses que cuando buscó trabajo en el pasado. (Nueva Jersey no tiene una ley que requiera transparencia. La ley de la ciudad de Nueva York, que exige que los empleadores den a conocer un abanico salarial de buena fe en cada publicación, entró en vigencia en noviembre).

“Todavía me estoy acostumbrando”, agregó. “Cuando veo una publicación de salario con un anuncio de trabajo, mis ojos se abren de la sorpresa”.

En la última década, Forte ocupó cargos en desarrollo comercial, mercadotecnia y asociaciones de empresas, y dice que conocer la gama disponible es útil para evitar perder el tiempo de ella y el del gerente de contratación. “En lugar de darle vueltas a la pregunta obvia al final, al menos uno sabe que está más o menos en el mismo rango que lo que él ofrece”, señaló.

Anteriormente, Forte pasó semanas en entrevistas para un puesto sólo para descubrir que el salario no era de un monto aceptable para ella.

“A lo largo de una carrera, eso puede consumir mucho tiempo”, concluyó.

Daniel Zhao, economista principal del sitio de publicación de empleos GlassDoor, dijo que el cumplimiento de las nuevas leyes que exigen la divulgación ya es sólido en la ciudad de Nueva York, California y Washington, y aún más fuerte en Colorado, que tiene en vigor una ley que exige transparencia desde 2019.

“El cumplimiento adicional en Colorado implica que mejorará en los demás estados”, explicó. “Y lo que realmente estamos notando es que, desde que las leyes entraron en vigencia, más empleadores han decidido compartir los salarios en todo el país”.

Empresas grandes, incluidas Microsoft, CitiGroup y Google, se han comprometido públicamente a publicar rangos de salarios para todos los trabajos en todo el país, en lugar de sólo en los estados donde la ley lo exige.

“Las empresas que no necesariamente están en lugares que ahora tienen leyes al respecto están revelando esa información de todos modos”, dijo Vicki Salemi, experta en carreras laborales en el sitio de trabajo Monster. “Se está convirtiendo más en la norma porque quienes buscan empleo lo esperan”.

Salemi, quien anteriormente también trabajó como reclutadora, dijo que los empleadores tienden a competir por candidatos laborales a través de las fronteras estatales, incluidos estados vecinos que tienen leyes diferentes.

“Eso significa que les conviene comenzar a compartir sus propios abanicos (salariales), para que los que buscan empleo puedan comparar manzanas con manzanas”, agregó. “Es un circuito de retroalimentación virtuoso”.

Dijo que las nuevas leyes son un “parteaguas” que reduce el tabú en torno a hablar sobre el salario.

En la ciudad de Nueva York, la Comisión de Derechos Humanos de la urbe se encuentra en la primera etapa de sus gestiones para hacer que la ley se cumpla. Pero Jose Rios Lua, director ejecutivo de comunicaciones de la Comisión, dijo que la nueva ley ha “cambiado la vida de muchas personas”.

“Antes de que hayan pasado por lo que podría resultar ser un largo proceso de solicitud, conocen la gama salarial, por lo que saben si vale la pena solicitar ese puesto”, explicó. “Para aquellos en trabajos con salarios más bajos, podría significar la diferencia de tener que vivir tratando de que les alcance el pago quincenal”.

Una disposición de la ley de la ciudad de Nueva York también otorga a las empresas 30 días para rectificar cualquier infracción en una publicación de una vacante, ya sea que incluya un rango salarial demasiado amplio o que no tenga ninguno. Es un período de gracia inusual.

En los primeros meses, la comisión ha visto que tanto los empleadores como los posibles empleados han estado “atentos a las ofertas de trabajo”, dijo.

Cualquier miembro del público puede acudir a la comisión y presentar una consulta. Si una empresa infringe la ley repetidamente, estará sujeta a sanciones, incluidas sanciones monetarias. Cualquiera que encuentre una empresa que no cumpla con la nueva ley de transparencia salarial puede presentar una consulta en el sitio web de la comisión.

La ley también ha resultado esclarecedora para algunos empleados que no necesariamente buscaban nuevos trabajos.

Kimberly Nguyen, de 25 años, redactora de UX para CitiGroup bajo contrato con una empresa de subcontratación, notó una publicación de trabajo para un puesto similar, pero como empleado de tiempo completo y con un abanico salarial significativamente más alto. Lo compartió con sus compañeros redactores también bajo subcontratación y tuiteó al respecto. El grupo se los presentó a sus gerentes para tratar de negociar un salario más alto. Nguyen dijo que todavía están a la espera.

“Nos dijeron que está fuera de sus manos y que no hay nada que puedan hacer”, agregó. “Los gerentes dijeron que ni siquiera se habían dado cuenta de que el trabajo había sido publicado”.

Un portavoz de CitiGroup dijo que Citi paga a la empresa de subcontratación de terceros que emplea a Nguyen una tarifa competitiva en el mercado por sus servicios, y que el contratista negocia niveles de pago individuales. El portavoz dijo que Citi está contratando para un puesto de tiempo completo a un empleado con cinco a ocho años de experiencia, más de los que tiene Nguyen, y el rango salarial lo refleja.

La experiencia de Nguyen muestra los límites de la transparencia salarial en una fuerza laboral en la que las empresas de subcontratación desempeñan un papel destacado. Por ahora, dice que está en busca de puestos de tiempo completo con salarios más altos en otras empresas, y al mismo tiempo continúa abogando por aumentos salariales para los trabajadores subcontratados en Citi. Dijo que apoya la transparencia salarial y la ve como una herramienta para la equidad en los sueldos.

“Es un asunto que estoy dispuesta a defender con convicción, sin importar el costo, pero también tengo que pagar el alquiler”, dijo. _____ The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren la educación financiera. La fundación opera de manera independiente de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.