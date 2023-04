López Obrador desmiente los rumores sobre su salud: "A mí me han dado por muerto varias veces"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En el mensaje grabado, en el que se le ve paseando por el palacio presidencial, López Obrador ha bromeado afirmando que "a mí me han dado por muerto varias veces", pero ha insistido que "está bien", aunque el COVID-19 "se me complicó".

"Me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, (...) estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión, y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de 'vaguido', por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuvo esa situación de desmayo transitorio", ha afirmado.

En los últimos días había corrido el rumor de que el presidente había sufrido un desvanecimiento, algo que el secretario de Gobierno de México, Adán Augusto López Hernández, había negado y que López Obrador ahora matiza.

Ha detallado que no quiso ser enviado a ningún hospital y que pidió ser atendido allí mismo, para después, cuando su condición lo permitía, ser trasladado a Ciudad de México, donde se recupera actualmente.

López Hernández informó que el presidente tenía previsto retomar su agenda oficial antes del fin de semana, y ahora López Obrador ha confirmado que durante su periodo alejado de sus obligaciones ha escrito varios discursos que tiene previsto dar en diferentes eventos la semana que viene.

El contagio, que se hizo público el domingo y es el tercero del mandatario mexicano, obligó a López Obrador a cancelar su gira de trabajo por Mérida y Yucatán para supervisar los avances del Tren Maya, uno de sus proyectos estrella en materia de infraestructuras. Permanece en la capital, Ciudad de México.