Migraciones niega que la disminución de las llegadas irregulares se deba "únicamente" a Marruecos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Migraciones, este jueves, durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, para informar sobre las líneas generales de su departamento y la evolución de la inmigración irregular durante los meses de verano.

"Las relaciones de España no son únicamente con Marruecos y la disminución de las llegadas no tiene que ver únicamente con Marruecos. Hay otros países como Senegal, Argelia, otros países de África", ha precisado Castro, en respuesta a los grupos parlamentarios que le han preguntado sobre la relación de causalidad entre el acuerdo con Marruecos sobre el Sáhara y la caída del número de llegadas irregulares.

Así, el senador de Más Madrid Pablo Gómez ha planteado que "casualmente", el cambio de tendencia en la llegada de migrantes ha coincidido con el momento en que "Sánchez decidió apoyar el plan de ocupación permanente del Sáhara Occidental". "Pedro Sánchez debería progresivamente reducir sus viajes a Rabat y sustituirlos por viajes a Bruselas", ha propuesto.

La senadora del PNV Nerea Ahedo ha reprochado a Sánchez que "por un lado con lo que pasa en Italia se escandaliza, pero por otro lado, llega a un acuerdo con Marruecos dejando a los saharauis a su suerte y entonces le sale muy bien el tema migratorio".

Por otro lado, preguntada por el senador del PP Sergio Ramos acerca de la situación en Canarias y sobre si "van a mantener la política migratoria de abrir 7.000 plazas en Canarias y de que Canarias se convierta en la cárcel de inmigrantes permanente en España", la secretaria de Estado ha precisado que se trata de estar "preparados".

"Entiendo, por su intervención que no está de acuerdo en que el Gobierno de España utilice fondos europeos para estar preparados para que en Canarias haya 7.000 plazas para que las personas tengan condiciones dignas de vida. No quiere decir que haya 7.000 personas en Canarias ni que esas personas vayan a estar en una cárcel", ha explicado Castro.

Según ha precisado, lo que plantean en Canarias no son centros de privación de libertad, sino donde las personas pueden pernoctar y donde se les ofrece una primera atención y apoyo. "Creo que nadie con un poquito de corazón puede estar en contra de esto", ha añadido, al tiempo que ha puntualizado que, "en ningún caso" estos migrantes se quedarán en Canarias sino que se les trasladará al resto de la península.

El senador del PP ha defendido que con su partido en el Gobierno había menos llegadas por vías irregulares que con Pedro Sánchez y ha preguntado a la secretaria de Estado si conoce un informe de Frontex que "alerta de la llegada masiva de pateras a Canarias en los próximos meses".

Castro ha respondido que "no es de recibo" que el PP diga que con ellos "no hay inmigración irregular". "No hay ni un solo ciudadano español que crea que con ustedes nadie se subía a una patera o que nadie cruzaba una valla. Los datos están ahí para todos y la realidad es objetiva. Yo sé que a ustedes les cuesta mucho entender los datos y además lo fían todo a ver si a España le va mal", le ha reprochado la secretaria de Estado.

Por otro lado, Castro también ha rechazado que exista "saturación" en los centros de internamiento de migrantes y ha precisado que, a día de hoy, hay 236 personas en el CETI de Ceuta y 7 en Melilla.

"Nuestros centros de acogida, centros saturados han dicho. Los datos a día hoy son 236 en el CETI de Ceuta y 7 en Melilla. A lo mejor usted lo considera saturación, entiendo que los datos nunca les va bien", ha indicado, en respuesta a los 'populares'.

Además, respecto a estos centros de estancia temporal de inmigrantes, ha puntualizado que, en el año 2022, en el caso de Ceuta, solicitaron asilo 445 personas y, en el caso de Melilla, 1.031.

Respecto a las críticas de la senadora del PP Sofía Acedo al reglamento de extranjería, la secretaria de Estado ha recordado que este reglamento data del año 2011, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha dicho que "ha tenido que venir otro presidente socialista, el señor Pedro Sánchez, para modificar el reglamento de extranjería".

"Nosotros presentamos propuestas, no hacemos titulares vacíos y la realidad nos demuestra que esto es así, porque en diez años no se hizo ningún cambio a este reglamento", ha afeado a los 'populares'.

De cara a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, Castro ha indicado que quieren abordar el fenómeno migratorio "desde la óptica de respeto a los derechos humanos en un contexto internacional cada día más complejo".

En este sentido, ha puesto en valor la política de acogida del Gobierno de España y ha defendido sus actuaciones, desde el barco Aquarius --"que fue una declaración de intenciones"--, pasando por Afganistán y Ucrania --donde España ha sido "referente"-- hasta la acogida de refugiados por el terremoto de Turquía.

La senadora del PNV ha afeado a la secretaria de Estado que "da la sensación de que hay refugiados de primera y de segunda, incluso de tercera", porque han aumentado las solicitudes por la llegada de ucranianos "a los que se les ha impuesto una legislación diferente" pero ha advertido de que, en el caso de "todos los demás, un 90% de esas solicitudes han sido denegadas".