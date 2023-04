Sánchez presume de gestión frente a un PP "invisible" que "niega por acción u omisión" la emergencia climática

LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sacado pecho de la gestión socialista en el Ejecutivo frente a una oposición del Partido Popular "invisible" y negacionista "por acción u omisión" de la emergencia climática.

"¿Sabéis qué es más peligroso que estas olas de calor, que los incendios y que la sequía? La gente que niega por acción u omisión la emergencia climática", ha manifestado Sánchez este jueves durante su intervención en un acto de partido en Logroño, junto con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu y el alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso.

Asimismo, Sánchez ha defendido que "ya no hay un Gobierno que se inhiba, que se ponga de perfil, que no dé la cara", por lo que ha reivindicado las reformas del Ejecutivo de coalición que responden a las demandas de la "mayoría de los ciudadanos". "Reformar no puede significar recortar, no puede significar atacar a la mayoría social, causar dolor, precarizar, devaluar nuestro patrimonio público que es el estado de bienestar. Reformar debe significar dignificar", ha subrayado.

Al respecto, ha cargado contra el Partido Popular por ejercer una oposición que "no cumple la Constitución en la renovación del Consejo General del Poder Judicial", que "se salta a la torera las sentencias europeas contra el Parque Nacional de Doñana" y que "daña la imagen de España en Europa deslegitimando a la Comisión Europea", ha apuntado.

"Yo veo una derecha que cada vez que hay un progreso o hay una solución, lo contemplan como un problema", ha lanzado Sánchez para, a continuación, poner en valor las medidas progresistas del PSOE que se han aprobado a lo largo de la legislatura.

En este sentido, ha hecho hincapié en los datos publicados este jueves en la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha destacado como "los mejores de los últimos 15 años", algo que ha aplaudido porque, asegura, el PSOE gestiona "mejor la economía" que "la derecha".

ACATAR LA SENTENCIA EUROPEA

En otro punto, y también en relación a la sequía que azota a España, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que se deben recuperar los ríos y rehabilitar los acuíferos al tiempo que ha lanzado un mensaje a los regantes recalcando que "pueden utilizar agua" pero que se debe "gestionar mejor" un recurso cada vez más escaso.

Dicho esto, Sánchez ha asegurado que lo que ahora necesita el Gobierno es "lealtad institucional" por parte de los grupos de la oposición, por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía, gobernada por el 'popular' Juanma Moreno, "que sea leal" y que "asuma y acate la sentencia de Europa" en relación con la proposición de ley de regadíos del Parque Natural de Doñana.

Además, durante su discurso, Sánchez ha mencionado un elemento adicional a la lucha contra el cambio climático como es la "cohesión territorial". "Lo que tenemos que hacer es garantizar y crear oportunidades en todos y cada uno de los territorios de nuestro país", ha indicado, sacando a relucir al mismo tiempo los 140.000 millones de euros que el PSOE "ha peleado" en Bruselas y que llegarán a España "de aquí al año 2026", para continuar haciendo "reformas" "con paz social", ha destacado.