Carlo Ancelotti: "Mi futuro hasta el 2024 ya está escrito"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Mi futuro ya está escrito, hasta el 2024 está escrito, después no lo sé", afirmó el preparador italiano, que confía en cumplir el contrato que le vincula al Real Madrid hasta el final de la próxima temporada.

Ante los medios de comunicación en la previa del duelo de este sábado (18.30 horas) ante el Almería, un equipo que "está luchando por algo importante", como es la salvación. "Es un partido que exige mucho, para nosotros mucho más. Nuestra versión en Girona no fue buena, tenemos una oportunidad para volver a mostrar nuestra mejor versión", advirtió sobre el encuentro.

"El análisis (de la derrota por 4-2 frente al Girona en la última jornada) dijo que en el aspecto defensivo no lo hemos hecho bien, tenemos que focalizarnos ahí. Los jugadores lo han entendido y mañana actuarán de manera distinta. La clave es el aspecto defensivo, y ahí no lo hicimos bien", expresó Ancelotti tras la pobre imagen de su equipo en Montilivi.

Además, insistió en que "no es un problema de meter o no la pierna", sino que fue "de concentración". "Es bastante normal no estar siempre a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es solo concentración y focalización cuando no tienes el balón, y a veces no la tenemos en todos los partidos, es normal", analizó.

"El calendario es muy exigente, somos humanos, yo no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera. Hay veces que tienes dificultad para plantear la estrategia, hay día buenos y días que lo son un poco menos", agregó.

No obstante, dejó claro que ve "bien" al equipo, "motivado", a pesar de que "haya momentos que no entiendes, como la derrota en Girona. "Soy optimista por naturaleza, sigo con confianza. Estamos esperando estos partidos (final de Copa y las semifinales de Champions) con la máxima ilusión posible, queremos repetir lo del año pasado, fue inolvidable. Eso nos motiva para esta temporada", subrayó Ancelotti.

El aspecto defensivo puede ser uno de los síntomas de la "discontinuidad" en Liga del equipo blanco, que "no siempre" ha sido "contundente y fuerte". "Hemos tenido ese límite, pero hay que mirar hacia delante, nos queda mucho en juego en los próximos partidos. En la Liga pelearemos hasta el último minuto", aseguró.

Vinicius Júnior, autor de 22 goles y 17 asistencias, será clave en este tramo final, pero Ancelotti admitió estar "preocupado" por si el carioca "se lesiona". "Hace regates, intenta muchas veces el uno contra uno. La única manera de preservar a estos jugadores es la justicia, para que no pasa algo malo", señaló.

"El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, que todavía se hable del color de la piel... En el campo, los jugadores a día de hoy son mucho más tutelados, pero a Vinicius le dan muchas patadas, es evidente. En el pasado, Maradona y Pelé también sufrían patadas. Pero Vinicius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar eso", añadió.

Finalmente, el italiano reiteró que no piensan en las semifinales de Champions ante el Manchester City, pero indicó que los de Pep Guardiola "tienen un equipazo, con jugadores muy fuertes y un entrenador fantástico". "Es un partido que vamos a disfrutar", avisó, antes de revelar que el conjunto blanco dormirá en Sevilla el sábado 6 de mayo tras la final de Copa, para entrenar al día siguiente, ya en Madrid.