Chile, país invitado de Madrid Platform 2023

Madrid, 27 (Madrid Platform)

Esta mañana se ha celebrado una reunión de trabajo entre diversas organizaciones empreariales e institucionales para destacar las cualidades de Madrid como ciudad referencia de la inversión y la empresa, así como para analizar las oportunidades que Chile representa como ejemplo de economía de interés para la inversión y el negocio desde Europa y otros países de América Latina. La sede de Invest in Madrid ha sido el escenario en el que Madrid Platform ha anunciado que Chile será el país invitado en el Hub Internacional de Negocios 2023, un rol que se inaugura este año en el evento para destacar poportunidades de cada zona de la región.

La reunión de presentación Madrid Platform 2023 ha sido inaugurada por Rodrigo de la Mota, director ejecutivo de Invest in Madrid, la oficina de inversión exranjera en la Comunidad de Madrid, que abrió la sesión poniendo de relieve su papel como dinamizadores de la inversión en la Comunidad y participantes activos en Madrid Platform. En cuanto a la ciudad de Madrid ha intervenido Pedro González Torroba, Coordinador General de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid, que recordó que MIA (Madrid Investment Atracction) estimula la atracción y el desarrollo de la inversión extranjera. González Torroba recordó que "Madrid está de moda". Es una de las ciudades mejor posicionadas para competir con las grandes ciudades, como una de las más importantes del mundo, según los ranking.

Dentro de las ciudades europeas es una ciudad que crece, algo muy singular en la región. Este crecimiento se desarrolla en base a un plan sostenible de futuro, que cuenta con proyectos únicos como Madrid Nuevo Norte. Terminó por recordar que el Ayuntamiento apoya Madrid Platform como Partner Oficial desde sus inicios.

El Embajador de Chile en España, Javier Velasco, hizo un balance de las principales diferenciales del país. Recordó que más de 110 mil chilenos han venido a vivir a España recientemente, e históricamente es un territorio destino de chilenos, donde se integran muy bien. En cuanto a la situación bilateral entre Chile y España hay un contexto muy interesante para el desarrollo y despliegue internacional del país. España es el tercer país inversor en Chile, porque Chile es el referente de seguridad jurídica de toda América Latina. Este es un diferencial desde hace más de 40 años, lo que ha permitido construir una economía abierta al mercado internacional.

Esa solidez institucional se complementa con una muy buena permeabilidad empresarial y empleo. La minería y las materias primas destacan entre sus exportaciones, aunque lo más relevante son sus capacidades medioambientales, tan diversas que le convierten en un país estratégico para la sostenibilidad en el mundo. La invitación de ser país invitado nos va a permitir materializar que la inversión en Chile es una extraordinaria oportunidad. Por su parte Gabriel Guggisberg, director de PROChile en Madrid, comentó que han sabido capitalizar los econsistemas de emprendimiento y la inversión internacional, tanto en el sector minería, alimentación, energías reonovables, servicios e industria cultural, por destacar otros aspectos.

David Gacía Nuñez, presidente de MWCC hablaron de los vanguardistas proyectos de soluciones urbanas que están convirtiendo Madrid en un modelo de ciudad sostenible e innovadora. Para el presidente de MWCC "la creación del Innovation Lab y la coordinación con la Fundación Metrópoli y la Comunidad de Madrid supone hacer de la ciudad y de la región un referente europeo en materia de diseño urbano. Innovation Lab es un proyecto único y pionero en Europa".

Para Madrid Capital Mundial, Madrid Platform es un socio estratégico para la atracción internacional de inversión procedente de América Latina. Desde su origen MWCC ha apoyado activamente esta iniciativa que posiciona Madrid como un Hub generador de negocio y ejemplo de colaboración público privada. Por su parte, Tatiana Martínez, senior advisor y directora del Laboratorio de Soluciones Urbanas de la Comunidad de Madrid, matizó cómo están trabajando en este modelo de colaboraciómn publico privada para atraer la innovación de las empresas más importantes del mundo hacia el proyecto Madrid Nuevo Norte. "El objetivo es incorporar a este proyecto de crecimiento de la ciudad a las empresas más innovadoras en economía circular, gestión del agua y drenajes sostenibles". Innovation Lab es el mayor Laboratorio de Soluciones urbanas de Europa, que se desarrolla en el propio espacio de Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, con 30 años de génesis, que pretende ser referente a nivel mundial por su sostenibilidad 360: económica, social y medioambiental enfocada a la calidad de vida del ciudadano.

Carlos Morales, fundador y presidente de Madrid Platform, dio a conocer las principales magnitudes de participación y las previsiones que maneja el proyecto como vector de atracción y dinamización de empresas y organizaciones que constituyen el corredor comercial entre Europa y América Latina. Anunció que el programa de la tercera edicióne stá ya muy avanzado, con más de 50 foros, seminarios y talleres, así como 20 ágoras de inversión y cientos de reuniones one on one. Destacó que la plataforma digital que ofrece Madrid Platform a las empresas para conectar todo el año ya cuenta con 1.200 empresas y 3.000 usuarios, con el objetivo de llegar a 3.000 empresas y 5.000 usuarios en septiembre de este año, coincidiendo con la tercera edición del Hub de negocios en Madrid. También adelantó el plan de exportación del "modelo Platform" a otros contientes, para desarrollar corredores o puentes de negocio similares a Madrid en América, Asia y África en los próximos tres años. Madrid Platform ya es el mayor encuentro de negocios entre Europa y América. Ya ha sido reconocido como uno de los tres mejores grandes eventos en 2022 por XXXX.

Madrid Platform nació para cubrir la necesidad de un espacio de encuentro natural multisectorial para empresas e instituciones de Europa y América Latina y propone la ciudad de Madrid como nexo estratégico para ambos continentes. El proyecto, que cuenta con el respaldo activo del Ayuntamiento de Madrid, está conectando pymes de diferentes países para explorar oportunidades reales de crecimiento e internacionalización a través de reuniones one on one, ágoras de inversión, networking activo y eventos con contenido de valor. Prepara su tercer evento híbrido (físico y virtual) para el 20-22 de septiembre con el objetivo de impulsar la conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, aspectos que afectan directamente a los países Iberoamericanos y europeos.

La segunda edición de Madrid Platform 2022 superó todas las cifras esperadas con más de 3.000 asistentes presenciales y visitantes web, 850 nuevas empresas e instituciones, 60 países representados, más de 300 potenciales inversores, un programa de encuentros y debates con 88 eventos simultáneos en 6 escenarios simultáneos transmitidos en español e inglés donde participaron 413 panelistas, 95 organizaciones vinculadas que han apoyado activamente el evento y han participado en las sesiones, lo que ha generado 1.400 reuniones de negocio y 23 ágoras de inversión. Para este 2023 esperan superar todas estas cifras innovando los productos, servicios e iniciativas alrededor de lo que ya es Madrid Platform.

Madrid Platform cuenta desde sus inicios con un relevante apoyo institucional.