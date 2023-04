Ciencia.-El caso más cercano de un agujero negro devorando una estrella

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Este 'evento de disrupción de marea' ocurre literalmente en un instante, ya que el agujero negro central atrae material estelar y expulsa enormes cantidades de radiación en el proceso.

Los astrónomos conocen alrededor de 100 eventos de disrupción de marea (TDE) en galaxias distantes, según el estallido de luz que llega a los telescopios en la Tierra y en el espacio. La mayor parte de esta luz proviene de rayos X y radiación óptica.

Los astrónomos del MIT, sintonizando más allá de las bandas convencionales de rayos X y UV/ópticas, han descubierto un nuevo evento TDE, que brilla intensamente en el infrarrojo. Es una de las primeras veces que los científicos identifican directamente un TDE en longitudes de onda infrarrojas.

Además, el nuevo estallido resulta ser el evento TDE más cercano observado hasta la fecha: el destello se encontró en NGC 7392, una galaxia que está a unos 137 millones de años luz de la Tierra, que corresponde a una región en nuestro patio trasero cósmico que es un cuarto del tamaño del TDE más próximo.

Esta nueva llamarada, etiquetada como WTP14adbjsh, no se destacó en los datos ópticos y de rayos X estándar. Los científicos sospechan que estos estudios tradicionales no detectaron el TDE cercano, no porque no emitiera rayos X y luz ultravioleta, sino porque esa luz estaba oscurecida por una enorme cantidad de polvo que absorbía la radiación y emitía calor en forma de energía de infrarrojos.

Los investigadores determinaron que WTP14adbjsh ocurrió en una galaxia joven en formación de estrellas, en contraste con la mayoría de los TDE que se han encontrado en galaxias más tranquilas. Los científicos esperaban que las galaxias formadoras de estrellas albergaran TDE, ya que las estrellas que producen proporcionarían suficiente combustible para que el agujero negro central de una galaxia lo devorara. Pero las observaciones de TDE en galaxias con formación de estrellas eran raras hasta ahora.

El nuevo estudio sugiere que los estudios ópticos y de rayos X convencionales pueden haber pasado por alto los TDE en las galaxias en formación de estrellas porque estas galaxias producen naturalmente más polvo que podría oscurecer cualquier luz que provenga de su núcleo. La búsqueda en la banda infrarroja podría revelar muchos más TDE previamente ocultos en galaxias activas en formación estelar.

"Encontrar este TDE cercano significa que, estadísticamente, debe haber una gran población de estos eventos que los métodos tradicionales eran ciegos", dice en un comunicado Christos Panagiotou, un postdoctorado en el Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT. "Entonces, deberíamos tratar de encontrarlos en el infrarrojo si queremos una imagen completa de los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas".

Un artículo que detalla el descubrimiento del equipo aparece en Astrophysical Journal Letters.