Miguel Ángel Gil Marín: "Si LaLiga gestionara el fútbol femenino sería igual de profesional que el masculino"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El fútbol femenino no debe compararse con el amateur. Si a LaLiga le permitieran gestionarlo sería igual de profesional. En el convenio actual femenino caben clubes no profesionales, a los que les va a costar mucho llegar a competir porque no van a tener nunca la fortaleza económica de los clubes grandes masculinos que tienen sección femenina", subrayó Gil Marín este viernes en su participación en 'Zona Relevo, camino al Mundial", organizado por Relevo.

El directivo intuye que "será cuestión de tiempo" que en el fútbol femenino acaben compitiendo "los clubes que tengan el soporte de uno masculino". "Es la única forma de que puedan seguir el ritmo. En el Atlético nos podemos permitir apostar por el femenino y es cuestión de tiempo que los clubes grandes acaben teniendo clubes femeninos grandes", argumentó.

Respecto a la profesionalización, Gil Marín comentó que las futbolistas deben "mucho" a Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y clave para conseguir este objetivo, y que se debe tomar como ejemplo al fútbol masculino. "Gasta en función de lo que ingresa y el fútbol femenino debe ir en la misma línea. Hay una idea de invertir en el fútbol femenino ya que este tiene mucho recorrido y hay que apostar por un crecimiento sostenido y no perderse en las disputas que no permiten avanzar", razonó.

Por otro lado, el dirigente colchonero habló de la situación actual del fútbol y el exceso de partidos. "Se acaba de aprobar el nuevo formato de los Mundiales de Selecciones y de Clubes, y esto condiciona el campeonato nacional. Además, se acaba de modificar el calendario de la Champions a partir de 2024-2025, entrando muchos más equipos y aumentando los partidos, lo que lleva a modificar y anticipar el calendario. Se juega mas, se ingresa más y esto genera más poder, pero carga mucho de a los futbolistas", opinó Gil Marín.

El consejero delegado del Atlético también alabó la gestión económica de LaLiga en los últimos años, que ha favorecido el crecimiento de la competición. "El fútbol español ha crecido gracias al control económico, el control de la marca y la inversión en infraestructuras", subrayó.

Y uno de los factores principales para Gil Marín es la puesta en valor de los derechos televisivos de la competición. "Mientras los derechos de la liga italiana y alemana han caído un 20 por ciento, la liga española ha hecho un buen trabajo con los derechos, logrando aumentar su valor", analizó.

En el acto también participó Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra, que expuso la difícil la situación del fútbol amateur. "Los ingresos del fútbol no profesional dependen de lo que genera el profesional. El dinero que tenemos viene de los derechos televisivos de los profesionales y sin esos recursos es muy complicado", indicó Murillo, que también comentó que tienen mucha dependencia de los resultados y que tienen que "generar talento y mantenerlo", lo que les dificulta tener tranquilidad.

"El dinero que tenemos viene de lo que generan los derechos del fútbol profesiones. Sin recursos es muy complicado y muchos clubes han desaparecido por las deudas y se han reinventado. Nosotros hemos sido capaces de pagar la deuda compatibilizando los pagas de la plantilla y de la deuda, y hemos conseguido pasar de Tercera a Primera RFEF", agregó.

La dirigente no olvida que está en un "club histórico, de una ciudad humilde". "Y pretendo dejar un club solvente y sostenible en el tiempo que pueda volver a dónde llegó a estar. Ser directiva de un club pequeño es para sufrir, se hace por amor a los colores. No me puedo plantear irme", reconoció.

Sobre el fútbol femenino, lo veo con "un recorrido muy similar al del fútbol amateur" y que crecerá más "si los clubes grandes le dan visibilidad o si los clubes de cantera apuestan por crear escuelas desde abajo con las chicas". "Hay futuro para el fútbol femenino, pero con un modelo diferente", advirtió.

Finalmente, Cristina Vega, coordinadora de fútbol femenino de la AFE, valoró la importancia de alcanzar la profesionalización del fútbol femenino para "regular las relaciones laborales de las futbolistas" y que a día de hoy pueden decir que gracias a ello las futbolistas tienen seguridad legal y profesional. "Estamos en la lucha por cerrarlo todo y que puedan dedicarse profesionalmente al fútbol", recalcó.

En este sentido, la exfutbolista criticó la resistencia federativa que ha sufrido históricamente su deporte. "La federación mostró un posición de desacuerdo, votando en contra de la profesionalización, al igual que los clubes que hasta que no vieron rentabilidad no estuvieron de acuerdo. Ese es el lastre de la mujer deportista", apuntó.

Pese a ello, Vega cree que no se pueden comparar con la liga masculina, ya que los clubes que dependen de los masculinos tienen "más potencial", pero los independientes son los que sufren y por ello desde AFE deben "buscar un equilibrio".