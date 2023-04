Ucrania.- Aumentan a doce los muertos tras bombardeos nocturnos de Rusia en Ucrania

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El número de muertos a causa de los bombardeos ejecutados durante la madrugada de este viernes por el Ejército de Rusia contra varios puntos de Ucrania ha ascendido a doce, incluidos diez muertos por el impacto de un misil en un edificio residencial en la ciudad de Uman, en la región de Cherkasy (centro).

"Desafortunadamente, el número de muertos en Uman ha aumentado. Los rescatistas han recuperado tres cuerpos más de residentes de Uman de entre los escombros", ha dicho el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, a través de un mensaje en su cuenta en Telegram. "Hay diez muertos por la agresión rusa", ha agregado.

Klimenko había indicado poco antes que cerca de diez edificios residenciales se han visto afectados por el ataque ruso, mientras que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la zona. Las autoridades de Rusia no se han pronunciado aún sobre lo sucedido.

Por otra parte, una mujer y un niño de tres años han muerto por los bombardeos rusos contra Dnipró (este), según el alcalde de la ciudad, Boris Filatov, que ha apuntado a "ataques de precisión" por parte de cazas rusos.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha confirmado que desde las 4.00 horas (hora local) se activaron diversas alertas aéreas por todo el país al recibir el ataque de aviones estratégicos Tu-35.

"Las unidades de misiles antiaéreos de la Fuerza Aérea de Ucrania, en cooperación con los sistemas de defensa aérea de otros componentes de las Fuerzas de Defensa, destruyeron 21 de los 23 misiles de crucero Kh-101/Kh-555, así como dos vehículos aéreos no tripulados del nivel operacional-táctico", ha especificado a través de un comunicado.

En la capital, Kiev, las autoridades informaron de que las defensas antiaéreas entraron en funcionamiento y derribaron once de los misiles, así como los dos vehículos no tripulados, en lo que ha supuesto el primer ataque en la capital en 52 días. Los atques han provocado cortes de luz en un distrito y daños superficiales en una carretera.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado "otra noche de terror" con "misiles y drones". "Hay diez edificios residenciales dañados en Uman. El bloque entero de uno de ellos ha quedado destruido", ha dicho en un mensaje en su cuenta en Twitter, antes de reseñar que "el mal puede ser detenido por las armas, y es lo que los defensores están haciendo". "Puede ser detenido con las sanciones. Las sanciones internacionales deben ser aumentadas", ha añadido.

En un segundo mensaje en Telegram, Zelenski ha expresado sus condolencias a "todos los que han perdido a sus seres queridos por el terrorismo ruso". "Estoy agradecido a la Fuerza Aérea, los operadores de armas antiaéreas y a todo el mundo que ayude a superar las consecuencias de los ataques enemigos. A todo el que proteja a nuestro pueblo", ha señalado.

"Este terrorismo ruso debe hacer frente a una respuesta justa por parte de Ucrania y del mundo y lo hará. Cada ataque de este tipo, cada ataque maligno contra nuestro país y nuestro pueblo, acerca al Estado terrorista al fracaso y el castigo y no al contrario, como piensan. No perdonaremos ningún crimen y no dejaremos que el invasor evite su responsabilidad", ha apostillado.